8 марта 2025 года в 19:30 пройдет матч 20-го тура российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» будет принимать «одноклубников» из Махачкалы.

«Динамо» Москва

Столичный клуб стартовал в весенней части кампании, не сумев справиться с «Ростовом». Гораздо важнее, что при этом тренер Марцел Личка лишился форварда Константина Тюкавина. Бомбардир «бело-голубых» получил серьезную травму и выбыл из строя до завершения сезона 2024/2025. Это очень болезненный удар не только по самому футболисту, но и по амбициям московской команды.

Последние три игры:

Ростов – Динамо Москва 1:1

Динамо Москва – Краснодар 1:2

Динамо Москва – Урал 3:2

«Динамо» Махачкала

«Динамо» из Махачкалы не лучшим образом проводит сезон. Команда идет в зоне стыковых матчей, но все еще имеет рабочие шансы «сохранить» в российской Премьер-Лиге без дополнительной нервотрепки в лобовых столкновениях с представителями Первой лиги. До безопасной зоны не так много – всего лишь один зачетный балл.

Последние три игры:

Динамо Махачкала – Локомотив 1:1

Динамо Махачкала – Ротор 3:1

Динамо Махачкала – Ахмат 0:1

Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала

Московское «Динамо» все еще грезит мечтами о борьбе за «золото». Само собой разумеется, что длительное отсутствие Тюкавина скажется на огневой мощи команды, однако терять очки в поединках с аутсайдерами лиги – не вариант.

Прогноз: победа «Динамо» Москва – коэффициент 1,50.

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