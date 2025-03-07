В пятницу, 7 марта, в 23-м туре российской Первой лиги встречаются «Черноморец» и «Арсенал». Игра состоится в Новороссийске, начало – в 15:00 (мск).
«Черноморец»
Команда Олега Василенко располагается на 3-й строчке в Первой лиге, набрав 39 очков. «Черноморец» добыл 12 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 33:27.
Последние результаты «Черноморца» в Первой лиге:
- 01.03.25 «Черноморец» – «Торпедо» М – 2:0;
- 30.11.24 «Черноморец» – «Уфа» – 2:1;
- 24.11.24 «Черноморец» – КАМАЗ – 2:1.
«Арсенал»
«Арсенал» набрал 30 очков и занимает 9-е место. Подопечные Александра Сторожука добыли 6 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражений, разница мячей – 19:18.
Предыдущие результаты «Арсенала» в Первой лиге:
- 01.03.24 КАМАЗ – «Арсенал» – 2:1;
- 30.11.24 «Енисей» – «Арсенал» – 2:0;
- 23.11.24 «Арсенал» – «Тюмень» – 1:2.
Очные встречи в Первой лиге
- 13.07.24 «Арсенал» – «Черноморец» – 1:0;
- 03.03.24 «Арсенал» – «Черноморец» – 2:0;
- 12.08.23 «Черноморец» – «Арсенал» – 2:1;
- 14.10.04 «Арсенал» – «Черноморец» – 2:0;
- 25.06.04 «Черноморец» – «Арсенал» – 2:1.
Прогноз на матч «Черноморец» – «Арсенал»
Самая миролюбивая команда сезона едет в гости к ведущему борьбу за выход в РПЛ сопернику. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.57.
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