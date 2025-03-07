В пятницу, 7 марта, в 23-м туре российской Первой лиги встречаются «Черноморец» и «Арсенал». Игра состоится в Новороссийске, начало – в 15:00 (мск).

Команда Олега Василенко располагается на 3-й строчке в Первой лиге, набрав 39 очков. «Черноморец» добыл 12 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 33:27.

Последние результаты «Черноморца» в Первой лиге:

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 30 очков и занимает 9-е место. Подопечные Александра Сторожука добыли 6 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражений, разница мячей – 19:18.

Предыдущие результаты «Арсенала» в Первой лиге:

Очные встречи в Первой лиге

Прогноз на матч «Черноморец» – «Арсенал»

Самая миролюбивая команда сезона едет в гости к ведущему борьбу за выход в РПЛ сопернику. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.57.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!