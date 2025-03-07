В пятницу, 7 марта, в 20-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и «Ахмат». Матч пройдет в Москве, начало – в 20:15 (мск).

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова располагается на 4-м месте в РПЛ, набрав 36 очков. «Локомотив» добыл 11 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 34:27.

Последние результаты «Локомотива» в РПЛ:

«Ахмат»

«Ахмат» набрал 16 очков и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Сергея Ташуев добыли 3 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 18:33.

Предыдущие результаты «Ахмата» в РПЛ:

Очные встречи в РПЛ

Прогноз на матч «Локомотив» – «Ахмат»

«Локомотив» редко испытывает проблемы с грозненским клубом. Хозяевам предстоит реабилитироваться за потерю очков в Махачкале в прошлом туре. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.60.

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