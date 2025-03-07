В пятницу, 7 марта, в 20-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и «Ахмат». Матч пройдет в Москве, начало – в 20:15 (мск).
«Локомотив»
Команда Михаила Галактионова располагается на 4-м месте в РПЛ, набрав 36 очков. «Локомотив» добыл 11 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 34:27.
Последние результаты «Локомотива» в РПЛ:
- 28.02.25 «Динамо» Мх – «Локомотив» – 1:1;
- 08.12.24 «Краснодар» – «Локомотив» – 0:0;
- 01.12.24 «Локомотив» – «Химки» – 1:3.
«Ахмат»
«Ахмат» набрал 16 очков и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Сергея Ташуев добыли 3 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 18:33.
Предыдущие результаты «Ахмата» в РПЛ:
- 01.03.25 «Ахмат» – «Рубин» – 2:1;
- 08.12.24 «Ахмат» – «Оренбург» – 1:0;
- 02.12.24 «Ахмат» – «Динамо» М – 1:1.
Очные встречи в РПЛ
- 04.08.24 «Ахмат» – «Локомотив» – 0:5;
- 07.04.24 «Ахмат» – «Локомотив» – 0:2;
- 11.11.23 «Локомотив» – «Ахмат» – 2:1;
- 11.03.23 «Ахмат» – «Локомотив» – 0:1;
- 04.09.22 «Локомотив» – «Ахмат» – 1:2.
Прогноз на матч «Локомотив» – «Ахмат»
«Локомотив» редко испытывает проблемы с грозненским клубом. Хозяевам предстоит реабилитироваться за потерю очков в Махачкале в прошлом туре. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.60.
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