В пятницу, 7 марта, в 20-м туре РПЛ встречаются «Пари НН» и «Краснодар». Игра состоится в Нижнем Новгороде, начало – в 18:00 (мск).

«Пари НН»

Команда Виктора Гончаренко находится на 11-й строчке, набрав 19 очков. Нижегородцы добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 17:35.

Последние результаты «Пари НН» в РПЛ:

«Краснодар»

«Краснодар» набрал 40 очков в 19 играх и занимает 3-е место. Подопечные Мурада Мусаева добыли 11 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 35:13.

Предыдущие результаты «Краснодара»:

01.03.23 «Краснодар» – «Крылья Советов» – 1:1 РПЛ;

10.02.25 ЦСКА – «Краснодар» – 1:2 Зимний кубок РПЛ;

04.02.25 «Краснодар» – «Динамо» М – 1:0 Зимний кубок РПЛ.

Очные встречи

23.10.24 «Краснодар» – «Парни НН» – 1:2 Кубок России;

28.08.24 «Пари НН» – «Краснодар» – 0:1 Кубок России;

18.08.24 «Краснодар» – «Пари НН» – 2:1 РПЛ;

06.04.24 «Пари НН» – «Краснодар» – 3:4 РПЛ;

04.10.23 «Краснодар» – «Пари НН» – 3:0 Кубок России.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Краснодар»

«Краснодар» должен брать 3 очка, чтобы не выпадать из чемпионской гонки. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.67.

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