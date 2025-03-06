«Зенит» пытался подписать Погба, Карпин рассказал о последнем дне в «Ростове», результаты 2-го дня 1/8 финала ЛЧ и другие новости

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«Ливерпуль» вырвал гостевую победу над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала ЛЧ, «Барса» в меньшинстве обыграла «Бенфику», «Бавария» разгромила «Байер», «Интер» был сильнее «Фейеноорда»