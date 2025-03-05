Мостовой: «Почему я не могу сразу тренировать в РПЛ?»

Тренер Александр Мостовой считает, что он готов к работе в РПЛ.

«Хаби Алонсо нигде не тренировал до «Байера», Хосеп Гвардиола нигде не тренировал до «Барселоны», Зинедин Зидан нигде не тренировал до «Реала». Несмотря на это, и Алонсо, и Гвардиола, и Зидан выигрывали вместе с «Байером», «Барсой» и «Реалом». А почему я не могу сразу тренировать в РПЛ? В футболе давно все придумано. Не тренеры играют, а футболисты!

Отправьте сейчас Хаби вместо Леверкузена в Аугсбург, и что, будут победы? Такого не бывает и не будет никогда. Или Сергея Семака отправьте из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. И что? Будут чемпионства? Карло Анчелотти почему с «Эвертоном» ничего не выигрывал, а в Мадриде выигрывает? Повторяюсь, результат приносят игроки!» – сказал Мостовой.