Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Мостовой: «Почему я не могу сразу тренировать в РПЛ?»

Вчера, 17:48
10

Тренер Александр Мостовой считает, что он готов к работе в РПЛ.

«Хаби Алонсо нигде не тренировал до «Байера», Хосеп Гвардиола нигде не тренировал до «Барселоны», Зинедин Зидан нигде не тренировал до «Реала». Несмотря на это, и Алонсо, и Гвардиола, и Зидан выигрывали вместе с «Байером», «Барсой» и «Реалом». А почему я не могу сразу тренировать в РПЛ? В футболе давно все придумано. Не тренеры играют, а футболисты!

Отправьте сейчас Хаби вместо Леверкузена в Аугсбург, и что, будут победы? Такого не бывает и не будет никогда. Или Сергея Семака отправьте из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. И что? Будут чемпионства? Карло Анчелотти почему с «Эвертоном» ничего не выигрывал, а в Мадриде выигрывает? Повторяюсь, результат приносят игроки!» – сказал Мостовой.

  • 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • Ранее он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.
  • В РПЛ Мостовой может работать только ассистентом.

Еще по теме:
Мостовой – о получении тренерской лицензии: «Я теперь звезда!» 12
Мостовой отказался работать вместе с Абаскалем 14
Мостовой высказался о возможности поработать в «Ростове» после ухода Карпина 11
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
мАсквобадгуно
1741186562
Он сам всё подтвердил, команда Спартак, это команда неликвидных трансферов, по трайной цене.
Ответить
neim
1741188247
По тому, что просто не можешь ))).
Ответить
...короче
1741188284
...прежде, чем стать тренером, надо было стать интриганом)...
Ответить
7:1
1741188402
обезьяна нестриженная - все перечисленные сразу после окончания карьеры пошли в тренеры, а не отсиживались в бачках 20 лет. все сперва тренировали дубли. гвардиола 1 год, зидан 3 года, алонсо 4 - и только потом им доверили основные команды. а эта лохматая паскуда вылезла из бачка с очистками на голове, и на весь двор провозгласила себя царём. встревоженные жильцы вызвали ему дурку, сейчас из палаты верещит, чтобы ему сразу подавали минимум спартак. ведь он же играл в футбол, в отличие от абаскаля!
Ответить
Хулиганин
1741189321
Ну царь же. Только королевский клуб. Реал Шура, только Реал.
Ответить
serhio80
1741191729
Купи химки ну или факел и тренируй, сам себя же не уволишь)
Ответить
crf575757
1741191753
Тоже сравнил себя! Смешно! Уже тренировал клуб медиалиги и успешно занял последнее место!
Ответить
Интерес
1741193966
Потому что ты склочный,и не можешь.
Ответить
zigbert
1741196427
С такими мыслями Мостовому прямая дорого в Реал, не ниже.
Ответить
ivany4
1741200567
Пока ты можешь только входить в тренерский штаб команды.)) Ну а дальше, что позволят. Или мячи на поле выносить или стульчик для тренера, ну или на худой конец разминку провести.))
Ответить
Главные новости
«Зенит» пытался подписать Погба, Карпин рассказал о последнем дне в «Ростове», результаты 2-го дня 1/8 финала ЛЧ и другие новости
01:50
Алиссон побил два рекорда в матче с «ПСЖ»
01:37
Хвича прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Ливерпуля»
01:30
Только один бразилец делал больше голевых действий в сезоне Лиги чемпионов, чем Рафинья
01:20
Лига чемпионов. «Барселона» вдесятером обыграла «Бенфику» (1:0) в первом матче 1/8 финала
01:00
Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Байер» (3:0) благодаря дублю Кейна
00:57
Лига чемпионов. «Ливерпуль» вырвал гостевую победу над «ПСЖ» – 1:0
00:54
4
Защитник «Барселоны» установил антирекорд плей-офф ЛЧ
00:36
Карпин только один раз выбирал соперника для сборной России
00:24
1
ФотоТренера «Лиона», назначенного месяц назад, отстранили до 30 ноября
00:12
Все новости
Все новости
Карпин только один раз выбирал соперника для сборной России
00:24
1
Орещук назвал форварда, способного составить конкуренцию Дзюбе на годы вперед
Вчера, 23:57
Орещук назвал форварда, способного составить конкуренцию Дзюбе на годы вперед
Вчера, 23:57
Галактионов объяснил, в чем успешность нынешнего «Локомотива»
Вчера, 23:35
Мостовой – о получении тренерской лицензии: «Я теперь звезда!»
Вчера, 23:11
12
Андронов – о Соболеве: «Более смешного и жалкого игрока в российском футболе не было никогда»
Вчера, 22:58
9
Карпин назвал самую неприятную новость по итогам 19-го тура РПЛ
Вчера, 22:45
Игорь Денисов: «Если меня кинуть в «Лукойл» и сказать: «Подними прибыль на 20%», – через полгода «Лукойла» не будет»
Вчера, 22:25
7
Экс-спартаковец Рассказов ответил критикам русского рэпа
Вчера, 21:35
7
Ловчев дал совет Карпину насчет Дзюбы
Вчера, 21:09
17
Мостовой отказался работать вместе с Абаскалем
Вчера, 20:51
14
Галактионов прокомментировал зимние трансферы «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 20:34
1
Карпин рассказал о последнем дне в «Ростове»
Вчера, 20:20
2
Игорь Денисов объяснил, почему не болеет за «Зенит»
Вчера, 19:57
25
Черданцев оценил игру «Ростова» без Карпина
Вчера, 19:45
Бабаев раскрыл реакцию Вагнера Лава на предложение вернуться в ЦСКА после завершения карьеры
Вчера, 19:19
1
Мостовой высказался о возможности поработать в «Ростове» после ухода Карпина
Вчера, 19:07
11
Карпин ответил, как его жена повлияла на решение уйти из «Ростова»
Вчера, 18:44
2
Денисова пугали криминальным авторитетом: «Если не извинишься, приедет Шакро Молодой»
Вчера, 18:33
1
В «Зените» отреагировали на новость о переговорах с Погба
Вчера, 18:18
11
Мостовой: «Почему я не могу сразу тренировать в РПЛ?»
Вчера, 17:48
10
Карпин – о Сафонове вне состава сборной: «Что я могу сделать? Алименты за него заплатить?»
Вчера, 17:46
6
Адиев объяснил, почему у «Зенита» «пропала изюминка»
Вчера, 17:43
1
Орещук дал инсайд о внутренних склоках в «Динамо»
Вчера, 17:40
1
Карпин раскрыл, что написал игрокам «Ростова» после их ничьей с «Динамо»
Вчера, 17:36
1
Денисов взбешен, что в академии «Зенита» висело фото Дзюбы
Вчера, 17:32
10
ФотоМостовой выложил первое фото с тренерской лицензией
Вчера, 17:30
6
Бабаев верит в победу ЦСКА в Лиге Европы в ближайшие годы: «Почему нет?»
Вчера, 15:57
3
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 