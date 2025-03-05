Генич поделился впечатлениями от эфира с Бубновым

Резидент «Коммент Шоу» Константин Генич поделился впечатлениями от первого эфира с Александром Бубновым.

Бубнов накануне рассказал, что эфирная пауза была связана с проблемами с суставами. Ранее была информация о психическом расстройстве.

В течение 7 лет эксперт публиковал только письменные заметки.

Бубнов будет выступать в «Коммент Шоу» на постоянной основе.

«Прекрасно, что есть реакция. Хорошая/плохая – неважно. Главное, что она есть. Вот тут, например, высказался Тимур. Всe читаем.

Когда каналу пять лет, и ты чуть ли не еженедельно на протяжении этого срока выходишь в эфир, то аудитории многие вещи могут приестся и наскучить. Поэтому всегда надо пробовать, экспериментировать, стараться удивить. Горжусь продакшном КШ, который не боится смелых решений. Кудряшов, Слуцкий, Гончаренко, Адиев… Все хороши и профессиональны.

Но возвращение А.В. Бубнова в центр обсуждения РПЛ, конечно, особенный шаг. Александр Викторович прекрасно выглядит, адекватно рассуждает, максимально вовлечен в информационный поток. Но (!!!), разумеется, ему необходимо время на адаптацию и привыканию к формату. Одно дело, когда ты один на один, вопрос-ответ, прервались на рекламную/новостную паузу, и понеслась дальше, как в радиоэфире – здесь чуть иначе. Наверное, поэтому Викторыч и перескакивал с темы на тему, с команды на команду. Это поправимо, и со временем все будет ок, когда он привыкнет к вeрстке. Мы будем ему всячески помогать в этом и поддерживать в новом для него проекте.

Через два-три эфира уверен Бубнов будет жечь по максимуму, и по сложившейся исторической традиции всем раздаст оценки. Соответствующие уровню.

В общем, мы пробуем, меняемся, и уверен, что данные изменения точно вызовут максимально позитивную реакцию взыскательной аудитории», – написал Генич.