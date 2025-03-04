Мостовой назвал приоритетный для начала тренерской карьеры город

Тренер Александр Мостовой ждет предложений из РПЛ.
«Получил тренерскую лицензию категории А.
Готов работать только в клубах РПЛ. Прежде всего рассмотрю работу в Москве, но если пригласят в Нижний Новгород или ещe куда, с удовольствием рассмотрю.
Я 20 лет играл на высочайшем уровне. Мне не 30 лет, чтобы работать в ФНЛ», – написал Мостовой.
- 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- Ранее он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.
- В РПЛ Мостовой может работать только ассистентом.
Источник: телеграм-канал Александра Мостового