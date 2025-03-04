Мостовой назвал приоритетный для начала тренерской карьеры город

Тренер Александр Мостовой ждет предложений из РПЛ.

«Получил тренерскую лицензию категории А.

Готов работать только в клубах РПЛ. Прежде всего рассмотрю работу в Москве, но если пригласят в Нижний Новгород или ещe куда, с удовольствием рассмотрю.

Я 20 лет играл на высочайшем уровне. Мне не 30 лет, чтобы работать в ФНЛ», – написал Мостовой.