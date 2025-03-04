Казанский оценил форму Бубнова по итогам первого за 7 лет эфира

Резидент «Коммент Шоу» Денис Казанский поделился впечатлениями от первого эфира с Александром Бубновым.

Бубнов накануне рассказал, что эфирная пауза была связана с проблемами с суставами. Ранее была информация о психическом расстройстве.

В течение 7 лет эксперт публиковал только письменные заметки.

Бубнов будет выступать в «Коммент Шоу» на постоянной основе.

«Много чего предстоит докрутить и настроить.

Нам, разумеется, надо еще притереться друг к другу и понять какие сильные стороны могут быть еще интересней в разговоре, а по чему лучше ретушью пройтись.

Очень пестрый состав получился в этом сезоне Live. Но интересный.

Викторович в отличной форме, несмотря на первоначальный всесоюзный скепсис. Мы очень рады, что он вернулся на публику. И сделал это с нами. Его в футболе остро не хватало.

Что скажете? Стараемся для вас!» – написал Казанский.