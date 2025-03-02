Медведев поздравил Орлова с юбилеем: «Вы внесли непереоценимый вклад в становление Петербурга как спортивной столицы России!»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поздравил с 80-летием комментатора Геннадия Орлова.

«Дорогой Геннадий Сергеевич, глядя, слушая и читая Вас, можно игнорировать неумолимый бег времени.

Казалось, совсем недавно – первое хоккейное комментирование матча СКА (с братьями Солодухиными и Андреевыми), ЦСКА вместе с Николаем Озеровым, той же весной – матч «Зенита» с «Кайратом». А ведь уже более полувека миновало.

Вы – голос дипломированного культурречиста в футболе, хоккее и прочая, и прочая. Внесли и вносите непереоценимый вклад в становление Санкт‑Петербурга как спортивной столицы России!

Здоровья, творчества и новых побед в Юбилейный год Ваш и «Зенита», и так далее!» – сказал Медведев.