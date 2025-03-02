3 марта 2025 года в 19:30 состоится матч 22-го тура Первой лиги между «Ротором» и «Уралом».

Команда занимает 7-е место в таблице с 30 очками. В 21 туре у «Ротора» 7 побед, 9 ничьих и 5 поражений, разница мячей +2 (18 забито, 16 пропущено). Последние три игры:

«Урал»

Команда находится на 3-м месте с 37 очками. В 21 туре у «Урала» 10 побед, 7 ничьих и 4 поражения, разница мячей +10 (31 забито, 21 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

07.09.24: «Урал» – «Ротор» 1:1;

13.03.21: «Урал» – «Ротор» 1:0;

22.11.20: «Ротор» – «Урал» 0:0.

Прогноз на матч «Ротор» – «Урал»

«Урал» показывает более стабильные результаты и идет в верхней части таблицы. Однако «Ротор» будет играть дома и постарается создать трудности для соперника. Ожидаем напряженную встречу с возможным ничейным результатом или минимальной победой одной из команд.

Прогноз: X2 (ничья или победа «Урала») – коэффициент 1.50.

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