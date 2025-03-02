3 марта 2025 года в 18:00 состоится матч 22-го тура Первой лиги между «Сочи» и «Соколом».

«Сочи»

Команда занимает 4-е место в таблице с 37 очками. В 21 туре у «ПФК Сочи» 10 побед, 7 ничьих и 4 поражения, разница мячей +15 (36 забито, 21 пропущено). Последние три игры:

«Сокол»

Команда находится на 16-м месте с 19 очками. В 21 туре у «Сокола» 4 победы, 7 ничьих и 10 поражений, разница мячей -15 (11 забито, 26 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

21.09.24: «Сокол» – «Сочи» 1:1;

20.02.23: «Сочи» – «Сокол» 3:0.

Прогноз на матч «Сочи» – «Сокол»

«Сочи» находится в верхней части таблицы и, несмотря на некоторые неудачные результаты, выглядит фаворитом встречи. «Сокол Саратов» же продолжает бороться за выживание и занимает низкие позиции. Ожидаем победу хозяев поля с уверенным счeтом.

Прогноз: Победа «Сочи» – коэффициент 1.55.

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