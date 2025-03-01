2 марта 2025 года в 19:30 пройдет матч 22-го тура Первой лиги между «Родиной» и «Тюменью».
«Родина»
Команда находится на 12-м месте в таблице с 24 очками. В 21 туре у «Родины» 5 побед, 9 ничьих и 7 поражений, разница мячей -3 (19 забито, 22 пропущено). Последние три игры:
- 21.02.25: «Родина» – «Шинник» 2:0;
- 16.02.25: «Родина» – «Уфа» 2:2;
- 15.02.25: «Ленинградец» – «Родина» 0:0.
«Тюмень»
Команда занимает 18-е место с 12 очками. В 21 туре у «Тюмени» 3 победы, 3 ничьих и 15 поражений, разница мячей -19 (16 забито, 35 пропущено). Последние три игры:
- 20.02.25: «Тюмень» – «Текстильщик» 1:2;
- 18.02.25: «Тюмень» – «Сокол» 1:1;
- 10.02.25: «Тюмень» – «Окжетпес» 2:0.
Очные встречи
- 21.09.24: «Тюмень» – «Родина» 1:2;
- 30.04.24: «Родина» – «Тюмень» 1:1;
- 18.09.23: «Тюмень» – «Родина» 2:2.
Прогноз на матч «Родина» – «Тюмень»
«Тюмень» находится в зоне вылета и испытывает серьезные трудности в сезоне. «Родина» же имеет более стабильные результаты и будет играть дома. Предполагаем, что хозяева поля возьмут три очка в этом матче, несмотря на трудности в последних играх.
Прогноз: Победа «Родины» – коэффициент 1.50.
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