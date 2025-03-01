2 марта 2025 года в 19:30 пройдет матч 22-го тура Первой лиги между «Родиной» и «Тюменью».

«Родина»

Команда находится на 12-м месте в таблице с 24 очками. В 21 туре у «Родины» 5 побед, 9 ничьих и 7 поражений, разница мячей -3 (19 забито, 22 пропущено). Последние три игры:

«Тюмень»

Команда занимает 18-е место с 12 очками. В 21 туре у «Тюмени» 3 победы, 3 ничьих и 15 поражений, разница мячей -19 (16 забито, 35 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Родина» – «Тюмень»

«Тюмень» находится в зоне вылета и испытывает серьезные трудности в сезоне. «Родина» же имеет более стабильные результаты и будет играть дома. Предполагаем, что хозяева поля возьмут три очка в этом матче, несмотря на трудности в последних играх.

Прогноз: Победа «Родины» – коэффициент 1.50.

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