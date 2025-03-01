2 марта 2025 года в 19:00 пройдет матч 22-го тура Первой лиги между «Балтикой» и «Шинником».

«Балтика»

Команда занимает 1-е место в таблице с 45 очками. В 21 туре у «Балтики» 13 побед, 6 ничьих и 2 поражения, разница мячей +16 (29 забито, 13 пропущено). Последние три игры:

Команда находится на 14-м месте с 21 очком. В 21 туре у «Шинника» 4 победы, 9 ничьих и 8 поражений, разница мячей -8 (13 забито, 21 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Балтика» – «Шинник»

«Балтика» выглядит значительно сильнее своего соперника, занимает первое место в турнирной таблице и в последних играх демонстрирует стабильность. «Шинник» же с трудом набирает очки и занимает низкие позиции. Предполагаем, что хозяева поля одержат победу в предстоящем матче.

Прогноз: Победа «Балтики» – коэффициент 1.45.

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