2 марта 2025 года в 18:00 пройдет матч 22-го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «СКА-Хабаровск».
«Нефтехимик»
Команда занимает 11-е место в таблице с 26 очками. В 21 туре у «Нефтехимика» 6 побед, 8 ничьих и 7 поражений, разница мячей -1 (20 забито, 21 пропущено). Последние три игры:
- 21.02.25: «Нефтехимик» – «Торпедо » 5:1;
- 17.02.25: «Нефтехимик» – «Черноморец» 1:0;
- 08.02.25: «Сочи» – «Нефтехимик» 2:0.
«СКА-Хабаровск»
Команда идет на 8-м месте с 29 очками. В 21 туре у «СКА-Хабаровск» 7 побед, 8 ничьих и 6 поражений, разница мячей -2 (28 забито, 30 пропущено). Последние три игры:
- 19.02.25: «СКА-Хабаровск» – «Велес» 0:2;
- 19.02.25: «СКА-Хабаровск» – «Динамо» 0:0;
- 13.02.25: «СКА-Хабаровск» – «Кызыл-Жар» 1:0.
Очные встречи
- 15.09.24: «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик» 2:0;
- 07.04.24: «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик» 0:1;
- 08.10.23: «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск» 2:0.
Прогноз на матч «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»
Обе команды идут в середине турнирной таблицы, впрочем, хозяева в последних матчах демонстрируют более стабильные результаты. К тому же, нижнекамцы играют на своем поле. Предположим, что в предстоящей встрече будет забито немного голов, а встреча закончится победой «Нефтехимика» или ничьей.
Прогноз: 1X (победа «Нефтехимика» или ничья) – коэффициент 1.19.
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