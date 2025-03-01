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  • «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: прогноз на матч 22-го тура Первой лиги, 2 марта 2025 года

«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: прогноз на матч 22-го тура Первой лиги, 2 марта 2025 года

1 марта, 10:38

2 марта 2025 года в 18:00 пройдет матч 22-го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «СКА-Хабаровск».

«Нефтехимик»

Команда занимает 11-е место в таблице с 26 очками. В 21 туре у «Нефтехимика» 6 побед, 8 ничьих и 7 поражений, разница мячей -1 (20 забито, 21 пропущено). Последние три игры:

  • 21.02.25: «Нефтехимик» – «Торпедо » 5:1;
  • 17.02.25: «Нефтехимик» – «Черноморец» 1:0;
  • 08.02.25: «Сочи» – «Нефтехимик» 2:0.

«СКА-Хабаровск»

Команда идет на 8-м месте с 29 очками. В 21 туре у «СКА-Хабаровск» 7 побед, 8 ничьих и 6 поражений, разница мячей -2 (28 забито, 30 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

  • 15.09.24: «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик» 2:0;
  • 07.04.24: «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик» 0:1;
  • 08.10.23: «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск» 2:0.

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»

Обе команды идут в середине турнирной таблицы, впрочем, хозяева в последних матчах демонстрируют более стабильные результаты. К тому же, нижнекамцы играют на своем поле. Предположим, что в предстоящей встрече будет забито немного голов, а встреча закончится победой «Нефтехимика» или ничьей.

Прогноз: 1X (победа «Нефтехимика» или ничья) – коэффициент 1.19.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Прогнозы СКА-Хабаровск Нефтехимик
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