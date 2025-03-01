2 марта 2025 года в 14:00 пройдет матч 22-го тура Первой лиги между «Чайкой» из Песчанокопского и «Уфой».
«Чайка»
Команда занимает 9-е место в таблице с 28 очками. В 21 туре у «Чайки» 6 побед, 10 ничьих и 5 поражений, разница мячей +1 (24 забито, 23 пропущено). Последние три игры:
«Чайка» играет довольно стабильно, редко проигрывает, но часто делит очки с соперниками.
«Уфа»
Команда идет на 15-м месте с 20 очками. В 21 туре у «Уфы» 5 побед, 5 ничьих и 11 поражений, разница мячей -9 (22 забито, 31 пропущено). Последние три игры:
- 02.02.25: «Родина» – «Уфа» 2:2;
- 05.02.25: «Уфа» – «Велес» 1:2;
- 30.11.24: «Черноморец» – «Уфа» 2:1.
«Уфа» испытывает проблемы в обороне, что делает ее уязвимой в матчах с атакующими командами.
Очные встречи
- 20.09.24: «Уфа» – «Чайка» 0:1;
- 24.04.24: «Чайка» – «Уфа» 1:0;
- 10.03.24: «Уфа» – «Чайка» 2:2.
Прогноз на матч «Чайка» – «Уфа»
«Чайка» играет более уверенно, а «Уфа» испытывает сложности в обороне. Исходя из статистики личных встреч и текущей формы команд, наиболее вероятным результатом видится победа «Чайки» или ничья.
Прогноз: 1X (победа «Чайки» или ничья) – коэффициент 1.35.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!