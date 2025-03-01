2 марта 2025 года в 14:00 пройдет матч 22-го тура Первой лиги между «Чайкой» из Песчанокопского и «Уфой».

«Чайка»

Команда занимает 9-е место в таблице с 28 очками. В 21 туре у «Чайки» 6 побед, 10 ничьих и 5 поражений, разница мячей +1 (24 забито, 23 пропущено). Последние три игры:

«Чайка» играет довольно стабильно, редко проигрывает, но часто делит очки с соперниками.

«Уфа»

Команда идет на 15-м месте с 20 очками. В 21 туре у «Уфы» 5 побед, 5 ничьих и 11 поражений, разница мячей -9 (22 забито, 31 пропущено). Последние три игры:

«Уфа» испытывает проблемы в обороне, что делает ее уязвимой в матчах с атакующими командами.

Очные встречи

20.09.24: «Уфа» – «Чайка» 0:1;

24.04.24: «Чайка» – «Уфа» 1:0;

10.03.24: «Уфа» – «Чайка» 2:2.

Прогноз на матч «Чайка» – «Уфа»

«Чайка» играет более уверенно, а «Уфа» испытывает сложности в обороне. Исходя из статистики личных встреч и текущей формы команд, наиболее вероятным результатом видится победа «Чайки» или ничья.

Прогноз: 1X (победа «Чайки» или ничья) – коэффициент 1.35.

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