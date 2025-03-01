В воскресенье, 2 марта, в 19-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Динамо» Москва. Матч пройдет в Ростове, начало – в 19:30 (мск).

«Ростов»

Команда, которую за 3 дня возобновления сезона покинул Валерий Карпин, набрала 26 очков и находится на 7-м месте. «Ростов» 7 раз победил, 5 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 29:28.

Результаты «Ростова» в Зимнем Кубке:

10.02.25 «Ростов» – «Динамо» М – 4:0;

07.02.25 «Ростов» – «Зенит» – 1:2;

31.01.25 ЦСКА – «Ростов» – 1:0.

«Динамо» М

«Динамо» набрало 35 очков в 18 играх и занимает 4-е место. Подопечные Марцела Лички добыли 10 побед, 5 ничьих и потерпели 3 поражения, разница мячей – 37:20.

Результаты «Динамо» в Зимнем Кубке:

10.02.25 «Ростов» – «Динамо» М – 4:0;

07.02.25 «Динамо» М – «Спартак» – 0:1;

04.02.25 «Краснодар» – «Динамо» М – 1:0.

Очные встречи

10.02.25 «Ростов» – «Динамо» М – 4:0 Зимний Кубок;

01.11.24 «Динамо» М – «Ростов» – 1:1 РПЛ;

29.03.24 «Динамо» М – «Ростов» – 1:4 РПЛ;

03.09.23 «Ростов» – «Динамо» М – 1:2 РПЛ;

06.11.22 «Ростов» – «Динамо» М – 2:1 РПЛ.

Прогноз на матч «Ростов» – «Динамо» М

В Зимнем Кубке «Ростов» разгромил «Динамо», но надеяться на повторение результата не приходится, особенно в свете неожиданного ухода Карпина. Прогноз – «обе забьют – да» с кф. 1.52.

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