В воскресенье, 2 марта, в 19-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Динамо» Москва. Матч пройдет в Ростове, начало – в 19:30 (мск).
«Ростов»
Команда, которую за 3 дня возобновления сезона покинул Валерий Карпин, набрала 26 очков и находится на 7-м месте. «Ростов» 7 раз победил, 5 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 29:28.
Результаты «Ростова» в Зимнем Кубке:
- 10.02.25 «Ростов» – «Динамо» М – 4:0;
- 07.02.25 «Ростов» – «Зенит» – 1:2;
- 31.01.25 ЦСКА – «Ростов» – 1:0.
«Динамо» М
«Динамо» набрало 35 очков в 18 играх и занимает 4-е место. Подопечные Марцела Лички добыли 10 побед, 5 ничьих и потерпели 3 поражения, разница мячей – 37:20.
Результаты «Динамо» в Зимнем Кубке:
- 10.02.25 «Ростов» – «Динамо» М – 4:0;
- 07.02.25 «Динамо» М – «Спартак» – 0:1;
- 04.02.25 «Краснодар» – «Динамо» М – 1:0.
Очные встречи
- 10.02.25 «Ростов» – «Динамо» М – 4:0 Зимний Кубок;
- 01.11.24 «Динамо» М – «Ростов» – 1:1 РПЛ;
- 29.03.24 «Динамо» М – «Ростов» – 1:4 РПЛ;
- 03.09.23 «Ростов» – «Динамо» М – 1:2 РПЛ;
- 06.11.22 «Ростов» – «Динамо» М – 2:1 РПЛ.
Прогноз на матч «Ростов» – «Динамо» М
В Зимнем Кубке «Ростов» разгромил «Динамо», но надеяться на повторение результата не приходится, особенно в свете неожиданного ухода Карпина. Прогноз – «обе забьют – да» с кф. 1.52.
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