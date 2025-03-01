В воскресенье, 2 марта, в 19-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Оренбург». Игра состоится в Москве, начало – в 16:30 (мск).

«Спартак»

Команда Деяна Станковича располагается на 3-й строчке в РПЛ, набрав 37 очков. «Спартак» добыл 11 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 36:14.

Результаты «Спартака» в Зимнем Кубке:

«Оренбург»

«Оренбург» набрал 8 очков в 18 играх и занимает последнее место. Подопечные Владимира Слишковича добыли 1 победу, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 16:33.

Предыдущие результаты «Оренбурга» в РПЛ::

Очные встречи

Прогноз на матч «Спартак» – «Оренбург»

Единственную победу в нынешнем сезоне РПЛ «Оренбург» добыл над «Спартаком». Нет сомнений, что красно-белые настроены на реванш. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.70.

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