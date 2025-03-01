В воскресенье, 2 марта, в 19-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Оренбург». Игра состоится в Москве, начало – в 16:30 (мск).
«Спартак»
Команда Деяна Станковича располагается на 3-й строчке в РПЛ, набрав 37 очков. «Спартак» добыл 11 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 36:14.
Результаты «Спартака» в Зимнем Кубке:
- 11.02.25 «Зенит» – «Спартак» – 3:0;
- 07.02.25 «Динамо» М – «Спартак» – 0:1;
- 30.01.25 «Спартак» – «Краснодар» – 3:2.
«Оренбург»
«Оренбург» набрал 8 очков в 18 играх и занимает последнее место. Подопечные Владимира Слишковича добыли 1 победу, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 16:33.
Предыдущие результаты «Оренбурга» в РПЛ::
- 08.12.24 «Ахмат» – «Оренбург» – 1:0;
- 30.11.24 «Акрон» – «Оренбург» – 1:0;
- 23.11.24 «Оренбург» – «Зенит» – 0:1.
Очные встречи
- 21.07.24 «Оренбург» – «Спартак» – 2:0 РПЛ;
- 25.05.24 «Оренбург» – «Спартак» – 0:0 РПЛ;
- 14.03.24 «Спартак» – «Оренбург» – 3:1 Кубок России;
- 29.11.23 «Оренбург» – «Спартак» – 1:0 Кубок России;
- 23.07.23 «Спартак» – «Оренбург» – 3:2 РПЛ.
Прогноз на матч «Спартак» – «Оренбург»
Единственную победу в нынешнем сезоне РПЛ «Оренбург» добыл над «Спартаком». Нет сомнений, что красно-белые настроены на реванш. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.70.
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