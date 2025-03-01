В воскресенье, 2 марта, в 19-м туре РПЛ сыграют «Химки» и «Факел». Матч пройдет в Химках, начало – в 14:00 (мск).

«Химки»

Команда Франка Артиги занимает 13-е место, набрав 16 очков. «Химки» добыли 3 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражения, разница мячей – 22:35.

Последние результаты «Химок»:

«Факел»

«Факел» набрал 14 очков в 18 играх и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Дмитрия Пятибратова добыли 2 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 11:25.

Предыдущие результаты «Факела» в РПЛ:

08.12.24 «Факел» – ЦСКА – 0:1;

01.12.24 «Динамо» Мх – «Факел» – 0:0;

24.11.24 «Факел» – «Динамо» М – 1:1.

Очные встречи

Прогноз на матч «Химки» – «Факел»

Яркой игры от соперников ждать не стоит. «Факел», забивающий в лиге меньше всех, приедет в статусе аутсайдера и на зимнем поле наверняка будет сушить игру. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.60.

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