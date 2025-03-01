1 марта 2025 года в 17:00 пройдет матч 22-го тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Арсеналом» из Тулы.
«КАМАЗ»
Команда занимает 13-е место в таблице с 22 очками. В 21 туре у «КАМАЗа» 6 побед, 4 ничьи и 11 поражений, разница мячей -1 (18 забито, 19 пропущено). Последние три игры:
- 21.02.25: «Сочи» – «КАМАЗ» 1:1;
- 18.02.25: «Химки» – «КАМАЗ» 1:6;
- 14.02.25: «КАМАЗ» – «Окжетпес» 5:2.
Команда показывает хорошую результативность в последних матчах, что может сыграть решающую роль.
«Арсенал»
Туляки идут на 6-м месте с 30 очками. В 21 туре у «Арсенала» 6 побед, 12 ничьих и 3 поражения, разница мячей +2 (18 забито, 16 пропущено). Последние три игры:
- 21.02.25: «Арсенал» – «Бунедкор» 1:2;
- 21.02.25: «Факел» – «Арсенал» 1:1;
- 16.02.25: «Арсенал Тула» – «Нефтчи» Кочкор-Ата 1:0.
Туляки часто играют вничью, что может повториться и в предстоящем матче.
Очные встречи
- 20.07.24: «Арсенал» – «КАМАЗ» 1:0;
- 25.11.23: «Арсенал» – «КАМАЗ» 2:0;
- 21.08.23: «КАМАЗ» – «Арсенал» 0:0.
Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Арсенал»
«КАМАЗ» набрал отличную форму в атаке, но «Арсенал» традиционно неудобен для команды из Набережных Челнов. Исходя из текущей статистики, наиболее вероятным результатом видится ничья или минимальная победа «Арсенала».
Прогноз: X2 (ничья или победа «Арсенала») – коэффициент 1.23.
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