1 марта 2025 года в 17:00 пройдет матч 22-го тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Арсеналом» из Тулы.

«КАМАЗ»

Команда занимает 13-е место в таблице с 22 очками. В 21 туре у «КАМАЗа» 6 побед, 4 ничьи и 11 поражений, разница мячей -1 (18 забито, 19 пропущено). Последние три игры:

Команда показывает хорошую результативность в последних матчах, что может сыграть решающую роль.

«Арсенал»

Туляки идут на 6-м месте с 30 очками. В 21 туре у «Арсенала» 6 побед, 12 ничьих и 3 поражения, разница мячей +2 (18 забито, 16 пропущено). Последние три игры:

Туляки часто играют вничью, что может повториться и в предстоящем матче.

Очные встречи

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Арсенал»

«КАМАЗ» набрал отличную форму в атаке, но «Арсенал» традиционно неудобен для команды из Набережных Челнов. Исходя из текущей статистики, наиболее вероятным результатом видится ничья или минимальная победа «Арсенала».

Прогноз: X2 (ничья или победа «Арсенала») – коэффициент 1.23.

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