1 марта 2025 года в 14:00 состоится матч 22-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо».

«Черноморец»

Команда занимает 5-е место в таблице с 36 очками после 21 тура. В активе 11 побед, 3 ничьи и 7 поражений. Разница мячей +4 (31 забито, 27 пропущено). Последние три игры:

«Торпедо»

Столичный клуб занимает 2-е место в таблице, набрав 43 очка. «Торпедо» – одна из двух команд лиги, не проигравших ни одного матча в сезоне (11 побед, 10 ничьих). Разница мячей +23 (39 забито, 16 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Черноморец» – «Торпедо»

«Черноморец» стабильно играет на своем поле, но «Торпедо» – один из главных фаворитов сезона, который практически не теряет очки. Москвичи уверенно проводят сезон и нацелены на повышение в классе.

Прогноз: Х2 (ничья или победа «Торпедо») – коэффициент 1.23.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!