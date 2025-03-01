1 марта 2025 года в 14:00 состоится матч 22-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо».
«Черноморец»
Команда занимает 5-е место в таблице с 36 очками после 21 тура. В активе 11 побед, 3 ничьи и 7 поражений. Разница мячей +4 (31 забито, 27 пропущено). Последние три игры:
- 21.02.25: «Металлург» – «Черноморец» 0:4;
- 17.02.25: «Нефтехимик» – «Черноморец» 1:0;
- 05.02.25: «Черноморец» – «Оренбург» 1:2.
«Торпедо»
Столичный клуб занимает 2-е место в таблице, набрав 43 очка. «Торпедо» – одна из двух команд лиги, не проигравших ни одного матча в сезоне (11 побед, 10 ничьих). Разница мячей +23 (39 забито, 16 пропущено). Последние три игры:
- 20.02.25: «Спартак» – «Торпедо» 2:1;
- 19.02.25: «Торпедо» – «Челябинск» 2:1;
- 16.02.25: «Торпедо» – «Женис» 1:0.
Очные встречи
- 25.08.24: «Торпедо» – «Черноморец» 1:1;
- 04.05.24: «Черноморец» – «Торпедо» 1:2;
- 30.07.23: «Торпедо» – «Черноморец» 1:1.
Прогноз на матч «Черноморец» – «Торпедо»
«Черноморец» стабильно играет на своем поле, но «Торпедо» – один из главных фаворитов сезона, который практически не теряет очки. Москвичи уверенно проводят сезон и нацелены на повышение в классе.
Прогноз: Х2 (ничья или победа «Торпедо») – коэффициент 1.23.
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