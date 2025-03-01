1 марта 2025 года в 10:00 состоится матч 22-го тура Первой лиги между «Енисеем» и «Аланией».

«Енисей»

Красноярский клуб занимает 10-е место в таблице, набрав 27 очков после 21 тура. В активе команды 8 побед, 3 ничьи и 10 поражений. Разница мячей -3 (23 забито, 26 пропущено). Последние три игры:

«Алания»

Гости находятся на 17-м месте, имея 18 очков после 21 матча. Команда одержала 4 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Разница мячей -12 (12 забито, 24 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

10.08.24: «Алания» – «Енисей» 0:1;

13.04.24: «Енисей» – «Алания» 4:1;

02.09.23: «Алания» – «Енисей» 2:1.

Прогноз на матч «Енисей» – «Алания»

«Енисей» потерпел несколько неудач в последних матчах, но дома команда традиционно играет сильнее. «Алания» борется за выживание и показывает слабую результативность в этом сезоне. Очные встречи в последние годы также складываются в пользу красноярцев.

Прогноз: победа «Енисея» (коэффициент 1.46).

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