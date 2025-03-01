1 марта 2025 года в 19:30 состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Крыльями Советов».

«Краснодар»

Команда лидирует в чемпионате, набрав 39 очков после 18 матчей. На счету «быков» 11 побед, 6 ничьих и всего 1 поражение. Разница мячей +22 (34 забито, 12 пропущено). Последние три игры:

«Крылья Советов»

Самарцы находятся на 11-й строчке в таблице с 18 очками после 18 матчей. Команда имеет 5 побед, 3 ничьи и 10 поражений. Разница мячей -10 (19 забито, 29 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

28.10.24: «Крылья Советов» – «Краснодар» 1:2;

29.04.24: «Крылья Советов» – «Краснодар» 0:0;

05.11.23: «Краснодар» – «Крылья Советов» 2:1.

Прогноз на матч «Краснодар» – «Крылья Советов»

«Краснодар» уверенно идет в лидерах чемпионата, демонстрируя стабильную игру и надежную оборону. «Крылья Советов» в этом сезоне нестабильны, особенно в матчах против топ-клубов. К тому же, в последних очных встречах преимущество на стороне «Краснодара».

Прогноз: победа «Краснодара» (коэффициент 1.44).

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