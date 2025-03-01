1 марта 2025 года в 19:00 состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Рубином».

«Ахмат»

Грозненская команда находится на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков после 18 матчей. «Ахмат» одержал 2 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений. Разница мячей -16 (16 забито, 32 пропущено). Последние три игры:

«Рубин»

Казанский клуб занимает 8-е место в таблице, имея 26 очков после 18 матчей. У «Рубина» 7 побед, 5 ничьих и 6 поражений. Разница мячей -1 (25 забито, 26 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Ахмат» – «Рубин»

«Ахмат» испытывает серьезные проблемы в сезоне и находится в зоне вылета. Казанцы же занимают место в середине таблицы. Грозненцы довольно неплохо провели подготовку к возобновлению сезона, впрочем, и казанцы солидно подготовились. Предположим, игра получится напряженной и небогатой на голы. Наш прогноз ТМ 2.5 за 1.78.

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