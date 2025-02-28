СЕО PARI Руслан Медведь сменил Дмитрия Сергеева в совете директоров ФК «Пари НН»

В совете директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» произошли изменения. СЕО PARI Руслан Медведь сменил Дмитрия Сергеева.

Дмитрий Сергеев занимал должность управляющего партнера PARI с 2022 года, а летом 2023 года вошел в совет директоров «Пари НН». С января 2025 года Сергеев покинул PARI, чтобы сосредоточиться на новых международных проектах.

«Я покидаю совет директоров в связи с переходом в новую структуру. Мое место займет Руслан Медведь. Уверен, что он как профессионал, который обладает мощной экспертизой в спортивном маркетинге, принесет много пользы «Пари НН». Я надеюсь, что за время работы помог нижегородскому клубу в его становлении и развитии. Обязательно буду следить и поддерживать команду, желаю ей больших успехов и ярких побед», – прокомментировал изменения в совете директоров Дмитрий Сергеев.

PARI получила статус стратегического партнера нижегородского клуба в преддверии сезона 2022/23. В рамках сотрудничества команда сменила название и логотип. Партнеры реализуют множество маркетинговых активностей, которые признаются экспертами ряда отраслей как одни из самых ярких и успешных.