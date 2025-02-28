В субботу, 1 марта, в 19-м туре РПЛ встречаются «Зенит» и ЦСКА. Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало – в 16:30 (мск).
«Зенит»
Команда Сергея Семака занимает 2-е место в РПЛ, набрав 39 очков. «Зенит» добыл 12 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 37:12.
Результаты «Зенита» в Зимнем Кубке РПЛ:
- 11.02.25 «Зенит» – «Спартак» – 3:0;
- 07.02.25 «Ростов» – «Зенит» – 1:2;
- 04.02.25 «Зенит» – ЦСКА – 2:2, пен. 4:1.
ЦСКА
ЦСКА набрал 31 очко в 18 играх и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Марко Николича добыли 9 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 28:14.
Результаты ЦСКА в Зимнем Кубке:
- 10.02.25 ЦСКА – «Краснодар» – 1:2;
- 04.02.25 «Зенит» – ЦСКА – 2:2, пен. 4:1;
- 31.01.25 ЦСКА – «Ростов» – 1:0.
Очные встречи
- 04.02.25 «Зенит» – ЦСКА – 2:2, пен. 4:1 Зимний Кубок;
- 14.09.24 ЦСКА – «Зенит» – 0:1 РПЛ;
- 15.05.24 «Зенит» – ЦСКА – 0:0, пен. 5:4 Кубок России;
- 11.05.24 «Зенит» – ЦСКА – 0:1 РПЛ;
- 02.05.24 ЦСКА – «Зенит» – 1:1 Кубок России.
Прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА
Команды недавно выдали яркую игру в Зимнем Кубке, но в последних официальных поединках обилия голов не наблюдалось. Не ожидаем высокой результативности и в предстоящей игре. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.88.
Источник: «Бомбардир»