В субботу, 1 марта, в 19-м туре РПЛ встречаются «Зенит» и ЦСКА. Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало – в 16:30 (мск).

«Зенит»

Команда Сергея Семака занимает 2-е место в РПЛ, набрав 39 очков. «Зенит» добыл 12 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 37:12.

Результаты «Зенита» в Зимнем Кубке РПЛ:

ЦСКА

ЦСКА набрал 31 очко в 18 играх и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Марко Николича добыли 9 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 28:14.

Результаты ЦСКА в Зимнем Кубке:

10.02.25 ЦСКА – «Краснодар» – 1:2;

04.02.25 «Зенит» – ЦСКА – 2:2, пен. 4:1;

31.01.25 ЦСКА – «Ростов» – 1:0.

Очные встречи

04.02.25 «Зенит» – ЦСКА – 2:2, пен. 4:1 Зимний Кубок;

14.09.24 ЦСКА – «Зенит» – 0:1 РПЛ;

15.05.24 «Зенит» – ЦСКА – 0:0, пен. 5:4 Кубок России;

11.05.24 «Зенит» – ЦСКА – 0:1 РПЛ;

02.05.24 ЦСКА – «Зенит» – 1:1 Кубок России.

Прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА

Команды недавно выдали яркую игру в Зимнем Кубке, но в последних официальных поединках обилия голов не наблюдалось. Не ожидаем высокой результативности и в предстоящей игре. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.88.