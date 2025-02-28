В субботу, 1 марта, в 19-м туре РПЛ сыграют «Пари НН» и «Акрон». Матч пройдет в Нижнем Новгороде, начало – в 14:00 (мск).

«Пари НН»

Команда Виктора Гончаренко находится на 12-м месте в РПЛ, набрав 16 очков. «Пари НН» добыл 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей – 15:34.

Последние результаты «Пари НН» в РПЛ:

«Акрон»

«Акрон» набрал 22 очка в 18 играх и занимает 9-е место. Подопечные Заура Тедеева добыли 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 22:34.

Предыдущие результаты «Акрона»:

Очные встречи

05.10.24 «Акрон» – «Пари НН» – 2:2 РПЛ;

25.01.23 «Пари НН» – «Акрон» – 1:1 Товарищеский матч;

09.07.22 «Пари НН» – «Акрон» – 1:0 Товарищеский матч;

24.03.21 «Акрон» – «Пари НН» – 0:0 Первая лига;

27.09.20 «Пари НН» – «Акрон» – 3:0.Первая лига.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Акрон»

Команды делят 2-е место по пропущенным голам в нынешнем сезоне. Полагаем, что без обмена мячами не обойдется. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.82.