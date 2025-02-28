В субботу, 1 марта, в 19-м туре РПЛ сыграют «Пари НН» и «Акрон». Матч пройдет в Нижнем Новгороде, начало – в 14:00 (мск).
«Пари НН»
Команда Виктора Гончаренко находится на 12-м месте в РПЛ, набрав 16 очков. «Пари НН» добыл 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей – 15:34.
Последние результаты «Пари НН» в РПЛ:
- 07.12.24 «Спартак» М – «Пари НН» – 3:0;
- 30.11.24 «Ростов» – «Пари НН» – 4:0;
- 24.11.24 «Пари НН» – «Динамо» Мх – 0:0.
«Акрон»
«Акрон» набрал 22 очка в 18 играх и занимает 9-е место. Подопечные Заура Тедеева добыли 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 22:34.
Предыдущие результаты «Акрона»:
- 07.12.24 «Зенит» – «Акрон» – 1:2 РПЛ;
- 30.11.24 «Акрон» – «Оренбург» – 1:0 РПЛ;
- 26.11.24 «Шинник» – «Акрон» – 0:1 Кубок России.
Очные встречи
- 05.10.24 «Акрон» – «Пари НН» – 2:2 РПЛ;
- 25.01.23 «Пари НН» – «Акрон» – 1:1 Товарищеский матч;
- 09.07.22 «Пари НН» – «Акрон» – 1:0 Товарищеский матч;
- 24.03.21 «Акрон» – «Пари НН» – 0:0 Первая лига;
- 27.09.20 «Пари НН» – «Акрон» – 3:0.Первая лига.
Прогноз на матч «Пари НН» – «Акрон»
Команды делят 2-е место по пропущенным голам в нынешнем сезоне. Полагаем, что без обмена мячами не обойдется. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.82.
Источник: «Бомбардир»