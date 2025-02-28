Трансферные планы «Спартака» на лето, условие для возвращения Месси в «Барсу», новичок «Ман Сити» и другие новости

«Лион» пожаловался на «ПСЖ» из-за участия Хвичи в очном матче

Месси может вернуться в «Барселону», но при одном условии

Назначения судей на 19-й тур РПЛ

«Спартак» вернется к кандидатуре Жедсона Фернандеша летом

Хавбек «Реала» пропустит около 2 месяцев из-за травмы

«Спартак» готов летом расстаться с Хлусевичем

19-летний аргентинец присоединился к «Манчестер Сити»

Опубликовано расписание 22 и 23 туров РПЛ

Моуринью жестко наказали за слова после дерби с «Галатасараем»

«Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче благодаря 1+1 зимнего новичка