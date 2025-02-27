Мостовой: «Я футбольный царь, а Овечкин – хоккейный король»

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил игру российского хоккеиста Александра Овечкина.

«Я футбольный царь, а Овечкин – хоккейный король. Я даже не сомневаюсь, что он побьет рекорд Гретцки. Овечкин – это просто фантастика. 30 шайб в сезоне уже забить, а человеку почти 40 лет.

Я постоянно слежу за его успехами. Перед сезоном никто даже не давал таких прогнозов, что он сможет сделать это в этом сезоне. Все же думали, что он в этом сезоне забросит где-то 15-20 шайб, а в следующем уже быстро побьет. А сейчас осталось еще игр 20.

Такими темпами Саша в этом сезоне разделается с рекордом. Еще 10 лет назад никто и подумать не мог, что к этому вечному рекорду можно приблизиться.

Поэтому Александру можно давать любые титулы: король, император, царь и так далее. Ему эти звания можно все вместе давать. И даже этого будет мало», – сказал Мостовой.