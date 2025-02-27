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  • Мостовой: «Я футбольный царь, а Овечкин – хоккейный король»

Мостовой: «Я футбольный царь, а Овечкин – хоккейный король»

Сегодня, 18:17
7

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил игру российского хоккеиста Александра Овечкина.

«Я футбольный царь, а Овечкин – хоккейный король. Я даже не сомневаюсь, что он побьет рекорд Гретцки. Овечкин – это просто фантастика. 30 шайб в сезоне уже забить, а человеку почти 40 лет.

Я постоянно слежу за его успехами. Перед сезоном никто даже не давал таких прогнозов, что он сможет сделать это в этом сезоне. Все же думали, что он в этом сезоне забросит где-то 15-20 шайб, а в следующем уже быстро побьет. А сейчас осталось еще игр 20.

Такими темпами Саша в этом сезоне разделается с рекордом. Еще 10 лет назад никто и подумать не мог, что к этому вечному рекорду можно приблизиться.

Поэтому Александру можно давать любые титулы: король, император, царь и так далее. Ему эти звания можно все вместе давать. И даже этого будет мало», – сказал Мостовой.

  • 39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
  • В 2020 году известный журналист Василий Уткин назвал Мостового лучшим игроком в истории российского футбола.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
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Комментарии (7)
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...короче
1740670427
...а что, если про Гагарина Шурика спросить?)...
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Интерес
1740670568
Ты Гриша Отрепьев.А Овечкин-император НХЛ.У нас он себя раскороновал своим отказом играть за сборную,в своё время.
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fakeid
1740671090
11 шайб до грецкого. кросби беспощадно отстал от овечкина почти на 300 шайб. а он всего на 2 года младше. не обгонит.
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subbotaspartak
1740672306
Тебя в Испании короновали, А здесь таких царей мы повидали...
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Mirak92
1740672713
Зал..па ты на лычках, да балабол коронованный
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Александр.Т.
1740673517
Ови легенда (действующая)мирового уровня , такая же звезда в своем виде спорта как Месси Роналду в футболе , Мостовой и рядом с ними не стоит)
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