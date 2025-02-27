В пятницу, 28 февраля, в 19-м туре РПЛ встречаются «Динамо» Махачкала и «Локомотив». Игра состоится в Каспийске, начало – в 19:00 (мск).
«Динамо» Махачкала
Команда Хасанби Биджиева располагается на 11-м месте в РПЛ, набрав 17 очков. «Динамо» добыло 3 победы, 8 раз сыграло вничью и потерпело 7 поражений, разница мячей – 11:17.
Последние результаты «Динамо»:
- 07.12.24 «Динамо» Мх – «Рубин» – 2:3 РПЛ;
- 01.12.24 «Динамо» Мх – «Факел» – 0:0 РПЛ;
- 27.11.24 «Сочи» – «Динамо» Мх – 1:1, пен. 3:4 Кубок России.
«Локомотив»
«Локомотив» набрал 35 очков в 18 играх и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Михаила Галактионова добыли 11 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 33:26.
Предыдущие результаты «Локомотива»:
- 08.12.24 «Краснодар» – «Локомотив» – 0:0 РПЛ;
- 01.12.24 «Локомотив» – «Химки» – 1:3 РПЛ;
- 28.11.24 «Локомотив» – «Динамо» М – 0:1, пен. 3:4 Кубок России.
Очные встречи
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10.08.24 «Локомотив» – «Динамо» Мх – 2:0 РПЛ.
Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Локомотив»
Довольно сложно предсказать, как команды проведут первый официальный матч после зимней паузы. Смеем предположить, что холодная погода и неоптимальная форма не позволят забить много голов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.75.