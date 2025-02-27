В пятницу, 28 февраля, в 19-м туре РПЛ встречаются «Динамо» Махачкала и «Локомотив». Игра состоится в Каспийске, начало – в 19:00 (мск).

«Динамо» Махачкала

Команда Хасанби Биджиева располагается на 11-м месте в РПЛ, набрав 17 очков. «Динамо» добыло 3 победы, 8 раз сыграло вничью и потерпело 7 поражений, разница мячей – 11:17.

Последние результаты «Динамо»:

07.12.24 «Динамо» Мх – «Рубин» – 2:3 РПЛ;

01.12.24 «Динамо» Мх – «Факел» – 0:0 РПЛ;

27.11.24 «Сочи» – «Динамо» Мх – 1:1, пен. 3:4 Кубок России.

«Локомотив»

«Локомотив» набрал 35 очков в 18 играх и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Михаила Галактионова добыли 11 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 33:26.

Предыдущие результаты «Локомотива»:

Очные встречи

Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Локомотив»

Довольно сложно предсказать, как команды проведут первый официальный матч после зимней паузы. Смеем предположить, что холодная погода и неоптимальная форма не позволят забить много голов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.75.