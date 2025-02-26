Агент Шпинев – полицейским: «Я вас сейчас завалю!»

Футбольный агент Вадим Шпинев грубо пообщался с силовиками, которые накануне пришли в его квартиру для проведения обыска.

«Я вас сейчас завалю!» – так Шпинев встретил правоохранителей, прибывших по адресу во вторник в 6:30 утра.

Оказалось, что агент не признал полицейских, поэтому изначально отказывался впускать их в дом.

«Темнота, начало седьмого утра, два человека в гражданской одежде, с капюшонами с закрытыми лицами, звонят в дверь.

Как тут можно подумать, что это полиция? В видеокамеру он суeт удостоверение, но они продаются в открытом доступе. Как по камере пойму, подлинная она или нет?» – объяснил свое поведение Шпинев.

Агент думал, что к нему пришли «какие-то мошенники». В итоге футбольный деятель заявил, что не имеет претензий к силовикам. По его словам, они вели себя максимально корректно и даже попили с ним кофе.