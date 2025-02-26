Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Агент Шпинев – полицейским: «Я вас сейчас завалю!»

26 февраля, 21:47
6

Футбольный агент Вадим Шпинев грубо пообщался с силовиками, которые накануне пришли в его квартиру для проведения обыска.

«Я вас сейчас завалю!» – так Шпинев встретил правоохранителей, прибывших по адресу во вторник в 6:30 утра.

Оказалось, что агент не признал полицейских, поэтому изначально отказывался впускать их в дом.

«Темнота, начало седьмого утра, два человека в гражданской одежде, с капюшонами с закрытыми лицами, звонят в дверь.

Как тут можно подумать, что это полиция? В видеокамеру он суeт удостоверение, но они продаются в открытом доступе. Как по камере пойму, подлинная она или нет?» – объяснил свое поведение Шпинев.

Агент думал, что к нему пришли «какие-то мошенники». В итоге футбольный деятель заявил, что не имеет претензий к силовикам. По его словам, они вели себя максимально корректно и даже попили с ним кофе.

  • Правоохранителей интересовали детали контракта полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Бабкина.
  • У агента изъяли технику и все документы, связанные с трансфером 22-летнего футболиста.

Еще по теме:
Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ! 3
Мостовой: «Я же не виноват, что меня прозвали Царем» 1
Два игрока «Зенита» попали в расширенный список сборной Бразилии на мартовские матчи
Источник: Sport Baza
Россия. Премьер-лига
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1740597351
У нас тут по 50 тысяч рублей трансферы проводятся. Проверить бы...
Ответить
Интерес
1740599660
За питие кофе со Шпинёвым им надо взыскание вынести.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1740601982
ДЕНЬГАМИ ЗАВАЛИТЬ агент имел ввиду.....он так и сделал .откупился
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
3
Два игрока «Зенита» попали в расширенный список сборной Бразилии на мартовские матчи
23:04
Свинов определил народную команду с точностью в миллион процентов
22:17
14
Фото«Барселона» продала нападающего за 25,5+5 млн евро
21:52
5
Галактионов оценил результат матча с махачкалинским «Динамо»
21:34
1
РПЛ. «Локомотив» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1)
20:57
20
«Зенит» расстался с бразильским защитником
20:21
8
Мостовой смоделировал дискуссию с Тедеско: «Я его укатаю»
20:15
3
Радимов сделал прогноз на топ-3 РПЛ: «Краснодар» останется без медалей
20:06
7
Бабаев выразил сомнения в самоокупаемости трансферов «Зенита» и «Спартака»
19:33
16
Все новости
Все новости
Мостовой: «Я же не виноват, что меня прозвали Царем»
23:10
Волк – о матче с «Локомотивом»: «Очень холодно»
22:55
ВидеоВратарь «Динамо Мх» поаплодировал форварду «Локомотива» после гола
22:43
Ньямси может сменить «Локомотив» на Серию А
22:38
Тренер махачкалинского «Динамо» остался недоволен результатом матча с «Локомотивом»
21:43
Родригао обратился к болельщикам «Зенита»
21:10
1
РПЛ. «Локомотив» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1)
20:57
20
ВидеоОбзор матча «Динамо» Мх – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
20:55
«Зенит» расстался с бразильским защитником
20:21
8
Мостовой смоделировал дискуссию с Тедеско: «Я его укатаю»
20:15
3
Радимов сделал прогноз на топ-3 РПЛ: «Краснодар» останется без медалей
20:06
7
ФотоЗащитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
19:45
Бабаев выразил сомнения в самоокупаемости трансферов «Зенита» и «Спартака»
19:33
14
Мостовой объяснил, почему не готов тренировать во Второй лиге
19:18
5
Детали нового контракта Угальде со «Спартаком»
18:47
10
Помазун раскрыл подробности отстранения от ЦСКА
18:32
1
Бонгонда оценил уровень безопасности в России
18:19
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Мх – «Локомотив»: 28 февраля
18:08
Видео«Хоккей, епт»: Баринов – о погоде на матче «Динамо Мх» – «Локо»
18:05
3
Мостовой заявил, что не скучал по РПЛ: «Спроси испанца про чемпионат России – он ответит, что даже не знает такого»
18:02
2
⚽ РПЛ возвращается! «Динамо Мх» – «Локо», «Зенит» – ЦСКА, «Спартак» – «Оренбург» и другие матчи тура
17:59
26
Матч «Динамо Мх» – «Локо» пройдет при ощущаемых -18
17:58
1
Раскрыт топ-клуб Европы, который следит за Файзуллаевым
17:55
ВидеоОтвет Дзюбы на обращение Овечкина
17:08
ВидеоБыстров выложил новые кадры из сугроба
16:55
7
Смелый прогноз Радимова на матч «Динамо Мх» – «Локомотив»
16:50
Кержаков ответил, готов ли возглавить «Ростов»
16:41
4
Агент Батракова – о возможном трансфере в «Сосьедад»: «Алексей достоин большего»
16:33
5
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 