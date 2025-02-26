Карпин покинул «Ростов», новая травма Захаряна, Роналду хочет купить испанский клуб и другие новости

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925-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Вахду»

«Барселона» не удержала победу над «Атлетико» (4:4) в первом полуфинале Кубка Испании, пропустив на 93-й минуте