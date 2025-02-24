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Прогноз Алланазарова на возвращение России в еврокубки

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров дал прогноз на возвращение России в еврокубки.

«Очень жалко, что наши сегодняшние недруги из стран ЕС меняют свою позиции относительно всех происходящего не так быстро, как это делают в Вашингтоне. Последнее интервью президента УЕФА Чеферина с критикой свободы слова европейского разлива и методов их работы, хоть и выходит за рамки общеевропейской политкорректности, но, увы, не вселяет позитива. Пока у власти в Европе находятся придурковатые тетки, в глобальном смысле ничего не поменяется.

Мой прогноз: сборную и клубы вернут во все соревнования осенью 2026 года. Какое-то время будем играть на нейтральных полях, а на свои стадионы вернемся не раньше 2030 года», – написал Алланазаров.

  • Россия отстранена с 2022 года.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • Ближайший – против Замбии в марте.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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Комментарии (2)
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Mirak92
1740419025
по губам поводят тебе
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n876
1740419365
Алланазаров..Узбек ? Туркмен ? С чего он так пишет--"наши сегодняшние недруги из стран ЕС " ? Хочет изобразить из себя коренного русака ? Исконно, посконного. С его то фамилией.Он чо реально считает что его русские за своего посчитают ? Гыыы
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