Прогноз Алланазарова на возвращение России в еврокубки

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров дал прогноз на возвращение России в еврокубки.

«Очень жалко, что наши сегодняшние недруги из стран ЕС меняют свою позиции относительно всех происходящего не так быстро, как это делают в Вашингтоне. Последнее интервью президента УЕФА Чеферина с критикой свободы слова европейского разлива и методов их работы, хоть и выходит за рамки общеевропейской политкорректности, но, увы, не вселяет позитива. Пока у власти в Европе находятся придурковатые тетки, в глобальном смысле ничего не поменяется.

Мой прогноз: сборную и клубы вернут во все соревнования осенью 2026 года. Какое-то время будем играть на нейтральных полях, а на свои стадионы вернемся не раньше 2030 года», – написал Алланазаров.