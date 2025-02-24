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Ловчев сообщил, кто испортил футбол

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал информацию, что судить матчи РПЛ будут иностранцы.

«Приглашение иностранных судей на матчи РПЛ – это некое объединение, что мы не отделены от футбольного мира. Мы должны жить в футбольной среде, наших судей приглашают на матчи в Саудовской Аравии и нужно делать обмены, потому что это способствует налаживанию футбольных связей. Такая практика схожа с программой студенческого обмена.

Я смотрю футбол на протяжении уже более 50 лет и скажу так, что судьи испортили весь футбол. Когда команда выигрывает, вратари начинают просто безобразно тянуть время, а футболисты валяться на поле. Винисиуса из «Реала» толкают в штрафной, прыгают на него, локтями играют – у нас такого не было. Недавно как раз это обсуждали с Владимиром Пономаревым и пришли к выводу, что судьи распустили игроков», – сказал Ловчев.

  • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.
  • Последний тур пройдет в мае.
  • Лидерство делят «Краснодар» и «Зенит».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (1)
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Таврида
1740412357
"у нас такого не было". И это говорит человек, получивший первую желтую карточку в мире, бугага.
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