Решающие матчи сезона РПЛ будут судить иностранные арбитры

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев анонсировал приезд иностранных арбитров на матчи финальных туров сезона РПЛ.

– Какова вероятность появления иностранных судей у нас до конца этого сезона?

– Сейчас Минцифры согласовывает последние параметры для внедрения в электронную государственную систему. И вопрос можно будет считать закрытым. Рассчитываем, что в завершающей части чемпионата мы сможем пригласить иностранных арбитров на какие-то матчи. Будем учитывать и турнирное положение команд, и значимость игр.

– Речь про какие страны?

– Про Саудовскую Аравию, с которой мы активно взаимодействуем в рамках действующего соглашения. С Беларусью есть вопрос наличия арбитров, которые смогут обслуживать матчи. Работа ведется с Китаем, но там сложно прогнозировать по срокам. Это большой партнер, который принимает решение очень взвешенно.