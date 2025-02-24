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  • Решающие матчи сезона РПЛ будут судить иностранные арбитры

Решающие матчи сезона РПЛ будут судить иностранные арбитры

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев анонсировал приезд иностранных арбитров на матчи финальных туров сезона РПЛ.

– Какова вероятность появления иностранных судей у нас до конца этого сезона?

– Сейчас Минцифры согласовывает последние параметры для внедрения в электронную государственную систему. И вопрос можно будет считать закрытым. Рассчитываем, что в завершающей части чемпионата мы сможем пригласить иностранных арбитров на какие-то матчи. Будем учитывать и турнирное положение команд, и значимость игр.

– Речь про какие страны?

– Про Саудовскую Аравию, с которой мы активно взаимодействуем в рамках действующего соглашения. С Беларусью есть вопрос наличия арбитров, которые смогут обслуживать матчи. Работа ведется с Китаем, но там сложно прогнозировать по срокам. Это большой партнер, который принимает решение очень взвешенно.

  • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.
  • Последний тур пройдет в мае.
  • Лидерство делят «Краснодар» и «Зенит».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (11)
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fakeid
1740385338
лукойл и здесь подсуетился. позор!
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Интерес
1740385587
Подкуп станет ещё дороже.
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subbotaspartak
1740386359
Белорусы и арабы... суперсудейство.... на ВАР монголов посадим?
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