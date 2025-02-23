Гол Промеса, победа «Зенита», Дзюбу ждут в Казахстане и другие новости

Товарищеский матч. «Зенит» победил «Локо» (1:0) в закрытом режиме.

«Зенит» потратил на трансферы в этом сезоне больше, чем «Реал», «Барса» и «Ливерпуль».

Гвардиола хочет уйти из «Манчестер Сити» летом.

Форвард «Удинезе» не дал пробить пенальти партнеру, несмотря на уговоры тренера, партнеров, соперников и судьи.

Зобнин раскрыл, когда истекает его контракт со «Спартаком».

Песьяков допустил комичную ошибку в матче с ЦСКА.

Дивеев заявил, что в ЦСКА рады уходу Зделара в «Зенит».

Дивеев: «Уверен, ЦСКА обыграет «Зенит».

85-летний Пономарев сообщил, за сколько времени до матча игрокам нельзя заниматься сексом.

Владелец «Кайрата»: «Мы на контакте с Дзюбой, ждем его».

Промес забил за «Юнайтед».

Миллер из личных денег оплатил 40-миллионный трансфер «Зенита».