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  • Гурцкая – о «Матч ТВ»: «Выбирают жертву и мочат, чаще всего – «Спартак»

Гурцкая – о «Матч ТВ»: «Выбирают жертву и мочат, чаще всего – «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему его ютуб-шоу «Это футбол, брат!» лучше эфиров «Матч ТВ».

– Кто ваши конкуренты?

– В моем понимании – только «Коммент.Шоу». Я люблю, что делает Миша Борзыкин, но у него очень узкая специализация.

Пока есть цензура, «Матч ТВ» не конкурируют с нами: да, у них огромные охваты, есть матчи, хайлайты, но они этим распоряжаются очень плохо.

У меня нет мечты зайти на телевизор. Уверен, что, находясь в сети и будучи независимыми, мы можем набрать достаточно большую публику.

– Почему «Матч ТВ» плохо всем распоряжается?

– Много факторов. Ушло много профессионалов. Очень мало ярких спикеров. Подача мне не нравится. Очень часто это просто неинтересно смотреть. Это не только мое мнение – я постоянно слышу от людей.

– Ваши слова: «Программа Черданцева «После футбола» – это реальная *** [подколка] телевидения. Она делает негатив – тот, кто ее смотрит, матчи РПЛ смотреть не будет».

– Может быть, я неправ, но так вижу. Я всегда считал, что о футболе надо говорить простым языком. Как разговариваешь на стадионе или в кругу друзей, так и надо общаться с публикой.

Футбол – народная игра. Она очень простая. Вот ты придешь с девушкой на футбол и через пять минут объяснишь все глобальные правила. В другом виде спорта так не получится. И так же надо разговаривать.

Про «Матч». Все, что касается включения рекламы огромными кусками, все, что касается цензурирования, несет негатив.

Плюс я знаю людей, которые могут говорить о футболе ярче Георгия, которому, мне кажется, в последнее время это не очень интересно.

– Цензурирование – это что?

Что нельзя ругаться матом, например. Что какие-то клубы нельзя ругать – можно только хвалить или не говорить ничего. Какие-то моменты не можешь показать. Выбираешь жертву – и мочишь. Чаще всего – «Спартак».

Мы придерживаемся правила: ни у кого не должно быть привилегий. У нас в программе нет любимчиков. Мы стараемся донести правду. Чего нет в программе «После футбола».

– Кто круче: вы или «Коммент.Шоу»?

– Это не мне судить. Я вообще считаю: хорошо, что мы друг у друга есть. Где-то мы опережаем, где-то они. Друг на друга ориентируемся и подталкиваем. Без конкуренции совсем было бы плохо.

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Источник: Спортс’’

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