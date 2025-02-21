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  • Мостовой сравнил современных российских игроков с футболистами 90-x годов

Мостовой сравнил современных российских игроков с футболистами 90-x годов

Александр Мостовой рассказал, в чем нынешнее поколение футболистов в России уступает предшественникам из 1990-х годов.

«Главное различие в том, что в мое время игроки были креативными, импровизационными. Было много творческих футболистов.

А сейчас большая часть российских игроков однотипные – физика и борьба. Если раньше по определенным действиям и бегу можно было отличить футболистов, то сегодня думаешь: да елки-палки!

Особенно когда комментаторы кричат: «Ой, как он сделал!» Думаешь: а что он сделал-то? Ничего особенного.

Раньше это было в порядке вещей. Теперь же восхваляют за то, что игрок обыграл один в один. Вот в этом огромное отличие.

Также роль играет воспитание. У меня спрашивают, как я всех обыгрывал. А я в детстве обыгрывал все подряд, что лежало на улице, и это перенеслось на поле.

Ясное дело, что такого уже не будет. И деньги меняют футболистов. Но и не только их – всех людей.

Это как в мультфильме: «Не были мы ни в какой Таити, нас и здесь неплохо кормят». Кот такой сидел. И вот теперь половина российских игроков такие же однотипные», – считает Мостовой.

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Источник: «Р-Спорт»

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21.02.2025 22:48
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