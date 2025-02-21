Трансферы РПЛ, победа «Спартака», признание Пиняева, жесткая экономия в «МЮ» и другие новости

Раскрыта зарплата Зиньковского в «Спартаке».
Мелкадзе: «В «Спартаке» мне не дали шанса, но на тренировках я был королем».
Трансфер Салазара в «Спартак» сорвался: известна причина.
Тикнизян прокомментировал слова Кокорина, что РПЛ – говно: «Отчасти согласен».
«Сочи» купил форварда «Спартака».
Рубиалес получил наказание за скандальный поцелуй с Эрмосо.
ЦСКА объявил о трансфере полузащитника «Спартака»: «С возвращением домой!».
«Динамо» подтвердило трансфер Глебова.
Товарищеский матч. Гол Солари принес «Спартаку» победу над «Торпедо» (2:1).
Пиняев назвал единственную книгу, которую прочитал.
ФИФА обязала «Зенит» выплатить долг «Интернасьоналу» за Юри Алберто.
«МЮ» перешел в режим жесткой экономии: уменьшение порций в столовой и другие проявления.
Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы».
«Спартак» продлил контракт с Зориным и отправил его в аренду.