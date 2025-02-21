Трансферы РПЛ, победа «Спартака», признание Пиняева, жесткая экономия в «МЮ» и другие новости

Раскрыта зарплата Зиньковского в «Спартаке».

Мелкадзе: «В «Спартаке» мне не дали шанса, но на тренировках я был королем».

Трансфер Салазара в «Спартак» сорвался: известна причина.

Тикнизян прокомментировал слова Кокорина, что РПЛ – говно: «Отчасти согласен».

«Сочи» купил форварда «Спартака».

Рубиалес получил наказание за скандальный поцелуй с Эрмосо.

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника «Спартака»: «С возвращением домой!».

«Динамо» подтвердило трансфер Глебова.

Товарищеский матч. Гол Солари принес «Спартаку» победу над «Торпедо» (2:1).

Пиняев назвал единственную книгу, которую прочитал.

ФИФА обязала «Зенит» выплатить долг «Интернасьоналу» за Юри Алберто.

«МЮ» перешел в режим жесткой экономии: уменьшение порций в столовой и другие проявления.

Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы».

«Спартак» продлил контракт с Зориным и отправил его в аренду.