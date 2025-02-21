Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Трансферы РПЛ, победа «Спартака», признание Пиняева, жесткая экономия в «МЮ» и другие новости

Трансферы РПЛ, победа «Спартака», признание Пиняева, жесткая экономия в «МЮ» и другие новости

Раскрыта зарплата Зиньковского в «Спартаке».

Мелкадзе: «В «Спартаке» мне не дали шанса, но на тренировках я был королем».

Трансфер Салазара в «Спартак» сорвался: известна причина.

Тикнизян прокомментировал слова Кокорина, что РПЛ – говно: «Отчасти согласен».

«Сочи» купил форварда «Спартака».

Рубиалес получил наказание за скандальный поцелуй с Эрмосо.

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника «Спартака»: «С возвращением домой!».

«Динамо» подтвердило трансфер Глебова.

Товарищеский матч. Гол Солари принес «Спартаку» победу над «Торпедо» (2:1).

Пиняев назвал единственную книгу, которую прочитал.

ФИФА обязала «Зенит» выплатить долг «Интернасьоналу» за Юри Алберто.

«МЮ» перешел в режим жесткой экономии: уменьшение порций в столовой и другие проявления.

Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы».

«Спартак» продлил контракт с Зориным и отправил его в аренду.

Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:49
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 