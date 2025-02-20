Черданцев ждет возвращения брендов в Россию: «Какой равноценный по качеству автомобиль у нас есть хотя бы взамен «Солярису»?»

Комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева возмутили слова главы Минпромторга Антона Алиханова.

Алиханов заявил, что в России не ждут иностранные бренды обратно с распростертыми объятиями.

«А я жду. Какой равноценный по цене/качеству автомобиль предлагается взамен хотя бы «Хендэ Солярису»?

Это как в футболе с лимитом на легионеров. Периодически раздаются голоса, что нужно полностью запретить иностранцам играть в ЧР – пусть играют российские футболисты. Но спорт и бизнес в этом очень похожи, потому что и там и там успеха добивается только тот, кто выигрывает КОНКУРЕНЦИЮ. По-русски конкуренция это и есть соревнование, которым живет спорт.

Конечно, в любой стране есть законы, защищающие местного производителя. И в России они есть. И в футболе они есть! Но российский футболист должен доказать, что он сильнее потенциального конкурента-иностранца, а не получать гарантированное место в составе, потому что он местный. Это не я сказал, а Деян Станкович в Абу-Даби Николаю Писареву, тренеру сборной, отвечая на вопрос, почему в «Спартаке» сидят на лавке потенциальные кандидаты а сборную. Пусть доказывают, что они сильнее, сказал Станкович.

Потому что он, будучи сербом, не из страны ЕС играл в иностранном чемпионате с лимитом на игроков не из ЕС в топ-клубах, доказывая в честной конкуренции, что он сильнее (лучше). Бизнес в этом смысле вообще ничем не отличается от спорта. И не должен отличаться.

В итоге же в настоящей конкурентной борьбе выигрывает потребитель. В спорте получая более качественное зрелище с участием лучших спортсменов, а не по паспорту, а в быту, получая более качественные товары и услуги», – написал Черданцев.