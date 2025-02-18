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Селюк оценил уровень сербских игроков РПЛ

Агент Дмитрий Селюк сказал, следует ли ждать изменений трансферного курса ряда российских клубов, нацеленных на бразильцев.

– Когда перестанут смотреть в сторону бразильцев? И, может быть, начнут в сторону сербов, например, смотреть?

– Все сербы, которые чуть-чуть выше среднего уровня, смотрят, как перейти в европейские клубы. В Россию идут сербы, которые никому не нужны, у которых зарплата в Сербии три тысячи, а здесь им дают по 15–20.

Я говорил уже много лет назад, что категорически отвергаю бразильцев. Бразильцы – это разовые сделки, но они антирепутационные. Потому что то один сбежал, то другой напился, а третий вовсе потерялся. Бразильцы ленивые, гуляки в большинстве своeм.

Если так смотреть, сегодня футбол далеко не за бразильцами. Мы видим на чемпионатах мира, что бразильцы вылетают до главных матчей. Уже забыли, когда бразильцы играли в финале или в полуфинале.

Сегодня направление другое – атлетичный футбол. Бразильцы неплохо работают с мячом, но я таких называю «дыр-дырщики». Если с ними играть жeстко, плотно, они сразу теряются. Это показали игры «Зенита» с тем же «Акроном» или «Ахматом».

Я всегда категорически был против бразильцев. Кто-то может сказать: «Селюк, мол, африканцами занимается». Да, но африканцы никуда и никогда не бегут из команд. Я специально беру людей, которые чисто по менталитету – суперпрофессиональные ребята. Как только я вижу, что-то не так, я сразу с такими прощаюсь.

  • Зимнее трансферное окно в РПЛ закрывается 20 февраля.
  • Чемпионат России возобновится 28 февраля.

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Источник: Metaratings.ru

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Комментарии (1)
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FWSPM
1739866489
Собрать всех бразилов и отправить в Спартак на перевоспитание.
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