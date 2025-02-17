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  • Сафонов заговорил на французском, Жерсона и Жедсона Фернандеша не хотят отпускать в РПЛ, «МЮ» снова проиграл и другие новости

Сафонов заговорил на французском, Жерсона и Жедсона Фернандеша не хотят отпускать в РПЛ, «МЮ» снова проиграл и другие новости

«Бешикташ» отказался продать Жедсона Фернандеша «Спартаку» за 25 миллионов евро.

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Источник: «Бомбардир»

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