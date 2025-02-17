Сафонов заговорил на французском, Жерсона и Жедсона Фернандеша не хотят отпускать в РПЛ, «МЮ» снова проиграл и другие новости

«Бешикташ» отказался продать Жедсона Фернандеша «Спартаку» за 25 миллионов евро.
Зиньковский прибыл на сбор «Крыльев Советов».
Чалов забил гол пяткой.
Салазар сохранил желание перейти в «Зенит».
Салазар: «Только не в «Спартак»
Головин определил топ-клубы, ради которых готов уйти из «Монако».
Трансфер Лоррана в ЦСКА находится на грани срыва.
Сафонов дал интервью на французском языке после матча с «Тулузой».
83-летний Фергюсон возобновит тренерскую карьеру ради одного матча.
«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед».
«Ювентус» обыграл «Интер» и не позволил миланцам выйти на первое место.
«Фламенго» отказывается от переговоров с «Зенитом» по Жерсону.
Мостовой оценил уровень знания французского у Сафонова.
Экс-тренер «Спартака» объяснил, откуда у клуба взялись деньги на трансферы.
«Ривер Плейт» договорился с «Краснодаром» о переходе Кастаньо.
Захарян провел 2-й матч в сезоне.