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  • «А можно потрогать?»: Орещук раскрыл звезду шоу-бизнеса, которой оплатил увеличение груди

«А можно потрогать?»: Орещук раскрыл звезду шоу-бизнеса, которой оплатил увеличение груди

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что его связывает с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

– Рекордная сумма, которую вам не вернули?

– 30 тысяч долларов. Ха-ха!

– Что смешного?

– Невероятная история. Мне казалось, человек близкий. Бывший муж Леры Кудрявцевой.

– Хоккеист Макаров?

– Нет, бизнесмен. Позже посадили. Вот, смотрите, я заметку про него сохранил: «Матвей Морозов развел на деньги 660 человек». Был у меня в Питере товарищ, он с этим Матвеем и познакомил. Тот втерся в доверие, на тусовки зазывал.

– Вы еще были игроком петербургского «Динамо»?

– Да. Как-то с Кудрявцевой приезжают ко мне в гости. Матвей говорит: «Одолжи 30 тысяч долларов. Лера решила сиськи делать, завтра к доктору. Я расписку оставлю». Протягиваю деньги. Еще сказал: «Расписка ни к чему». Он сам настоял, чтобы я взял!

У Леры новая грудь. Но время идет – никто мне ничего не возвращает. Набираю Матвею: «Что с долгом-то?» – «Чуть подожди...» А вскоре выяснилось – мошенник. Его поймали и закрыли. Явилась ко мне в слезах мама Матвея: «Буду выплачивать за сына по тысяче долларов, только напиши заявление, что от претензий отказываешься. Потому что из тюрьмы ему будет тяжело тебе отдавать».

– Сжалились?

– Да. Написал, его выпустили – и он сразу же чухнул из страны.

– Хоть что-то вам вернулось?

– Шесть тысяч долларов. 24 остались должны. Когда звонил Лере насчет денег, отвечала: «А я у тебя ничего не брала. Брал муж, я даже не в курсе была».

– Значит, Лера Кудрявцева сделала грудь на ваши деньги?

– По факту – да. Но ее уже нет, этой груди! Слышал, что удалила импланты.

– А прежде смотрели на ее бюст и думали: «Вот где мои миллионы»?

– Это из серии «а можно хотя бы потрогать?». Кому ни расскажи – все смеются. Кинокомедия!

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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14.02.2025 10:05
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Комментарии (13)
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Taps
1739517814
Это не футбольный сайт, а жёлтая низкопробная пресса.
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ЗаЖиМ
1739519778
Окуительная футбольная новость!
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Интерес
1739520646
Стадо де%билов.Зато со всех экранов подобные же призывают собрать детям на операции.
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АК 68
1739520687
Смеются, потому что развели тебя, как лоха, вот и смеются.
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Тинез Розоп
1739522250
Сиськи Леры это типа мячики? Типа новость футбольная? Скорее гандбольная…
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Мордаванин
1739523000
рома скунс вонявный засисы рубится)
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FWSPM
1739523687
Лучше бы ты оплатил себе увеличение мозга...
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шахта Заполярная
1739530518
А сколько детей могли бы быть счастливы и здоровы на эти бабки, а не титьки Кудрявцевой.
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