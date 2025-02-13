Савичев: «Могу сказать точно, что в Германии дороги хуже, чем в России»

Бывший нападающий «Торпедо» Юрий Савичев сравнил качество дорог в России и Германии.

– Вы рассказывали, что неоднократно хотели вернуться жить в Россию, однако всякий раз что-то мешало.

– Да. Но мы уже привыкли. Жена работает, и я при деле. Может быть, когда-нибудь… Да уже возраст не тот.

– Иногда накатывает тоска по родине?

– Конечно. Скучаю по людям: хочется повидаться, пообщаться. Когда приезжаешь в Москву, думаешь: «Е-моe, а как ехать-то?» Столько новых станций, переходов, пересадок!

Ещe постоянно говорят про дороги. Я могу сказать точно, что в Германии дороги хуже, чем в России. Да, есть автобаны, но в городской среде всe наоборот.