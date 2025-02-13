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  • Савичев: «Могу сказать точно, что в Германии дороги хуже, чем в России»

Савичев: «Могу сказать точно, что в Германии дороги хуже, чем в России»

Бывший нападающий «Торпедо» Юрий Савичев сравнил качество дорог в России и Германии.

– Вы рассказывали, что неоднократно хотели вернуться жить в Россию, однако всякий раз что-то мешало.

– Да. Но мы уже привыкли. Жена работает, и я при деле. Может быть, когда-нибудь… Да уже возраст не тот.

– Иногда накатывает тоска по родине?

– Конечно. Скучаю по людям: хочется повидаться, пообщаться. Когда приезжаешь в Москву, думаешь: «Е-моe, а как ехать-то?» Столько новых станций, переходов, пересадок!

Ещe постоянно говорят про дороги. Я могу сказать точно, что в Германии дороги хуже, чем в России. Да, есть автобаны, но в городской среде всe наоборот.

  • 60-летний Савичев – автор золотого гола сборной СССР на Олимпиаде-1988.

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Источник: «Чемпионат»

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13.02.2025 17:17
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Комментарии (1)
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timon2401
1739459779
видимо Савичев дальше Москвы ни куда не выезжал просто, раз так уверенно утверждает)))
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