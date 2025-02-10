11 февраля в финале Зимнего кубка РПЛ «Спартак» встретится с «Зенитом». Обе команды демонстрируют разную форму, что делает матч особенно интригующим.

«Спартак»

«Спартак» в последних матчах показывает отличную игру. В последних 5 играх команда забила 14 голов, пропустив при этом всего 3. Это подчеркивает их мощь в атаке и надежность в обороне. В среднем «Спартак» забивает 2.80 гола за матч и пропускает 0.60, что делает их одним из самых результативных коллективов в текущем сезоне.

Команда выиграла 5 последних матчей, что говорит об их уверенности и стабильности.

Последние матчи «Спартак»

Динамо 0:1 Спартак (товарищеский матч, 07.02.2025)

Спартак 4:1 Астана (товарищеский матч, 02.02.2025)

Спартак 3:2 Краснодар (товарищеский матч, 30.01.2025)

Спартак 3:0 Пари НН (Премьер-лига, 07.12.2024)

Краснодар 0:3 Спартак (Премьер-лига, 01.12.2024)

«Зенит»

«Зенит» в последних матчах демонстрирует нестабильную игру. В последних 5 играх команда забила 8 голов, но при этом пропустила 10. Это указывает на проблемы как в атаке, так и в обороне. В среднем «Зенит» забивает 1.60 гола за матч и пропускает 2.00, что делает их уязвимыми в защите.

Однако «Зенит» выиграл 3 последних гостевых матча в Зимнем кубке РПЛ, что подчеркивает их способность показывать результат в важных играх.

Последние матчи «Зенит»

Ростов 1:2 Зенит (товарищеский матч, 07.02.2025)

Зенит 2:2 ЦСКА (товарищеский матч, победа по пенальти 4:1, 04.02.2025)

Зенит 1:2 Ноа (товарищеский матч, 27.01.2025)

Зенит 1:2 Акрон (Премьер-лига, 07.12.2024)

Зенит 2:3 Крылья Советов (Премьер-лига, 01.12.2024)

Личные встречи

История очных матчей показывает преимущество «Зенита». В последних 7 встречах «Зенит» не проиграл ни разу, забив в каждом из них.

Последние встречи

Зенит 0:0 Спартак (2024, Премьер-лига)

Зенит 0:0 Спартак (2024, Кубок России)

Спартак 1:2 Зенит (2024, Кубок России)

Зенит 0:0 Спартак (2024, Премьер-лига)

Спартак 1:3 Зенит (2023, Премьер-лига)

Статистика команд

«Спартак»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 14 (2.8 за матч)

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3 (0.6 за матч)

Форма: 5 побед, 0 ничьих, 0 поражений в последних 5 матчах

«Зенит»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 8 (1.6 за матч)

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10 (2.0 за матч)

Форма: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»

«Спартак» выглядит фаворитом в этом матче благодаря своей текущей форме и мощной атаке. Однако «Зенит» имеет историческое преимущество в личных встречах и может использовать это для создания проблем сопернику.

Ожидается, что «Спартак» сможет забить несколько голов, но «Зенит» также может ответить, учитывая их атакующий потенциал.

Рекомендации для ставок

Победа «Спартак» – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Спартак» за коэффициент 9.00.

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