Губерниев рассказал о состоянии Скворцова

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о состоянии коллеги Романа Скворцова, который попал в реанимацию в Новосибирске.

«Роман Скворцов в сознании, огромное спасибо врачам Новосиба и местным властям за внимание и профессионализм! Состояние стабилизировалось, но некоторое время в станционаре Скворцов проведет! Здоровья Роману!» – написал Губерниев.

Также он пожелал коллеге скорейшего выздоровления.

«В ситуации с Романом Скворцовым хочу искренне поблагодарить врачей Новосибирска, бригаду скорой помощи, респект местным Минспорту и Минздраву! Спасибо огромное! Коллеге Скворцову скорейшего выздоровления!» – добавил Губерниев.