Салазар – в «Зените», гол Хусанова за «Манчестер Сити», проект календаря РПЛ-2025/26 и другие новости

Головин высказался о хронической травме: «Очень давно уже болит».

Головин объяснил, почему лишился статуса капитана «Монако».

Полузащитник ЦСКА ушел в алжирский клуб.

РФС предложили изменить формат Фонбет Кубка России – в турнире могут появиться 2 лиги по 36 команд.

Узбек Хусанов забил дебютный гол во втором матче за «Манчестер Сити».

«Зенит» случайно показал Салазара на тренировке команды.

Серия А. Ретеги из «Аталанты» оформил покер в матче с «Вероной» (5:0).

Промес: «Смотрю каждый матч «Спартака».

Проект календаря РПЛ-2025/26.

Бывший игрок «Химок» и «Ахмата», вероятно, стал отцом в 13 лет.