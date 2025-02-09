Червиченко не планирует получать российскую пенсию: «Но если будут присылать – хрен с ним, пусть шлют»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уничижительно высказался о пенсионной системе в России.

«Пенсии, пенсионные фонды – это все глобальная афера. Я не буду пользоваться этой опцией.

Если, конечно, что-то будут присылать – хрен с ним, пусть шлют, но рассчитывать на это точно нельзя. Накопления в этих фондах – это все равно что в «Спортлото» играть», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.