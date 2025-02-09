Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко не планирует получать российскую пенсию: «Но если будут присылать – хрен с ним, пусть шлют»

Червиченко не планирует получать российскую пенсию: «Но если будут присылать – хрен с ним, пусть шлют»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уничижительно высказался о пенсионной системе в России.

«Пенсии, пенсионные фонды – это все глобальная афера. Я не буду пользоваться этой опцией.

Если, конечно, что-то будут присылать – хрен с ним, пусть шлют, но рассчитывать на это точно нельзя. Накопления в этих фондах – это все равно что в «Спортлото» играть», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • 58-летний Червиченко занимается бизнесом.
  • Помимо «Спартака» функционер возглавлял в 2000-е годы «Химки».
  • Сейчас Червиченко в футболе не работает.

Новости по теме
Червиченко ответил, кто сильнее как тренер – Романцев или Семак 31
Экс-президент «Спартака» оценил переход Игнатьева в алжирскую «Кабилию» 1
Червиченко оценил слова Кокорина о «Спартаке» 8
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:01
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
n876
1739053622
Андрей Червиченко уничижительно высказался о пенсионной системе в России.====== Ему миллионеру покуй на пенсию. Он щас уничижительно высказался о пенионерах российских. Ну и деда пнул, который в ответе за пенсионную систему. пукин-----Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. ". 27 сентября 2005 года в ходе прямой линии.
Ответить
subbotaspartak
1739088081
Так переведи пенсию в фонд какой, а то пенсия не нужна, но хрен отдам...
Ответить
nik55
1739092173
мудак --откажись
Ответить
grb651
1739093475
Ему не пенсию ему давно надо было срок намотать))
Ответить
Интерес
1739096217
Мы на эту "аферу",сволочь,живём,а ты процветаешь на наворованное.Даже "Спартак" умудрился отправить "на пенсию"-сроком на 20 лет!
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 