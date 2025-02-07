Иван Игнатьев – в Африке, Илич – в России, подарок «Динамо» для Роналду, конец карьеры Марсело и другие новости

Николсон подписал контракт с новым клубом.

Иван Игнатьев сменил армянский клуб на африканский.

Неймар сыграл за «Сантос» впервые за 12 лет.

Моцарт: «В «Спартаке» меня превратили в изгоя».

Раскрыт формат нового российского Кубка.

Роналду назвал лучшего игрока, которого он видел.

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Роналду летом может приехать в Москву.

Марсело объявил о завершении карьеры.

У игрока «Зенита» выявили серьезное неврологическое заболевание.

В Лиге чемпионов могут отменить дополнительное время в плей-офф.

«Зенит» планирует платить Жерсону 60 миллионов рублей в месяц.

Новичок «Спартака» Илич прибыл в Россию.