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  • Прогноз на точный счет матча «Ростов» – «Зенит», Зимний кубок РПЛ, 7 февраля 2025 года

Прогноз на точный счет матча «Ростов» – «Зенит», Зимний кубок РПЛ, 7 февраля 2025 года

7 февраля в рамках 3-го тура Зимнего кубка РПЛ «Ростов» встретится с «Зенитом». Обе команды демонстрируют разную форму, что делает матч особенно интригующим.

«Ростов»

«Ростов» в последних матчах показывает отличную игру. В последних 5 играх команда забила 13 голов, пропустив при этом 4. Это подчеркивает их мощь в атаке и надежность в обороне. В среднем «Ростов» забивает 2.60 гола за матч и пропускает 0.80, что делает их одним из самых результативных коллективов в текущем сезоне.

Команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, что говорит об их уверенности и стабильности.

Последние матчи «Ростов»

  • ЦСКА 1:0 Ростов (товарищеский матч, 31.01.2025)
  • Ростов 3:0 Согдиана (товарищеский матч, 24.01.2025)
  • Ростов 3:2 Родина (товарищеский матч, 19.01.2025)
  • Ростов 3:1 Крылья Советов (Премьер-лига, 07.12.2024)
  • Ростов 4:0 Пари НН (Премьер-лига, 30.11.2024)

«Зенит»

«Зенит» в последних матчах демонстрирует нестабильную игру. В последних 5 играх команда забила 7 голов, но при этом пропустила 8. Это указывает на проблемы как в атаке, так и в обороне. В среднем «Зенит» забивает 1.40 гола за матч и пропускает 1.60, что делает их уязвимыми в защите.

Команда проиграла в 3 последних матчах, что подчеркивает их текущие трудности.

Последние матчи «Зенит»

  • Зенит 2:2 ЦСКА (товарищеский матч, победа по пенальти 4:1, 04.02.2025)
  • Зенит 1:2 Ноа (товарищеский матч, 27.01.2025)
  • Зенит 1:2 Акрон (Премьер-лига, 07.12.2024)
  • Зенит 2:3 Крылья Советов (Премьер-лига, 01.12.2024)
  • Ахмат 1:2 Зенит (Кубок России, 27.11.2024)

Личные встречи

История очных матчей показывает преимущество «Зенита». В последних 7 встречах «Зенит» не проиграл ни разу, забив в каждом из них.

Последние встречи

  • Зенит 5:0 Ростов (2024, Премьер-лига)
  • Зенит 2:1 Ростов (2024, Премьер-лига)
  • Ростов 1:1 Зенит (2023, Премьер-лига)
  • Ростов 0:0 Зенит (2023, Премьер-лига)
  • Зенит 3:1 Ростов (2022, Премьер-лига)

Статистика команд

«Ростов»

  • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.80
  • Забитые голы в последних 5 играх: 13 (2.6 за матч)
  • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4 (0.8 за матч)
  • Форма: 4 победы, 0 ничьих, 1 поражение в последних 5 матчах

«Зенит»

  • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
  • Забитые голы в последних 5 играх: 7 (1.4 за матч)
  • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8 (1.6 за матч)
  • Форма: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Ростов» – «Зенит»

«Ростов» выглядит фаворитом в этом матче благодаря своей текущей форме и мощной атаке. Однако «Зенит» имеет историческое преимущество в личных встречах и может использовать это для создания проблем сопернику.

Ожидается, что «Ростов» сможет забить несколько голов, но «Зенит» также может ответить, учитывая их атакующий потенциал.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Ростов» – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ростов» за коэффициент 9.00.

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Источник: «Бомбардир»

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06.02.2025 18:13
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Комментарии (1)
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ЗаЖиМ
1738933081
Нету креативного стабильного напа, как всегда подведёт итоговая реализация, в попытках затолкать мяч из штрафной...
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